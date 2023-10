Doha - Formula 1 spoznala svojho šampióna pre rok 2023. Holandská superstar Max Verstappen sa oficiálne stal 3-násobným Majstrom sveta a jeho cesta na vrchol je skutočne zaujímavá. Spoločne si priblížime fakty, ktoré ste o čerstvom šampiónovi pravdepodobne ani len netušili.

Holandský národný hrdina Verstappen debutoval v F1tke v roku 2015. Iba ako 17-ročný sa posadil za volant najrýchlejších monopostov sveta, no kritika ohľadom jeho mladého veku bola hlavnou témou pred nadchádzajúcou sezónou. Mladý Max debutoval tíme Scuderia Toro Rosso, ktorá bola a stále aj je (Alpha Tauri) béčkom slávneho Red Bullu Racing.



Počas svojej prvej sezóny ukázal, že sa sním do budúcna musí rozhodne počítať. Jeho najlepším výsledkom bolo dvakrát 4. miesto a to na VC Maďarska a VC USA. V šampionáte obsadil 12 priečku a podarilo sa mu získať slušných 49 majstrovských bodov. Druhá sezóna začala pomerne kľudne no po slávnom incidente s názvom "ruské torpédo" sa pre Maxa otvorila vysnívaná zlatá brána pod názvom Red Bull Racing. Max mal premiéru na VC Španielska, kde sa ikonicky zrazili dva mercedesy a čo sa stalo potom už sa nazýva pretekárska história... To najzaujímavejšie o 3-násobnom šampiónovi si prečítajte v našej galérii.