Úradujúci majster sveta Max Verstappen vyhral 2. tréning pred dvojicou pilotov Ferrari. Víťaz prvého tréningu Carlos Sainz zažil rovnaký osud ako jeho kolega Charles Leclerc počas minuloročnej kvalifikácie. V "bazénovej" sekcii trati netrafil nájazd do rovnakej zákruty ako v minulom roku Leclerc a rozbil svoje Ferrari. Natešený Alonso obsadil štvrté miesto, top 5 uzavrel Lando Norris na McLarene.

An early bath for Carlos after he clips the swimming pool barriers 💥😖#MonacoGP#F1pic.twitter.com/whEGDUBnl4