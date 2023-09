Holandský jazdec F1 Max Verstappen na Red Bulle si v sobotnej kvalifikácii vyjazdil pole position na Veľkej cene Japonska. Dvojnásobný obhajca titulu a suverénny líder tohtoročného šampionátu nedal konkurentom šancu, na okruhu v Suzuke dosiahol čas 1:28,877 minúty.

Pre Verstappena to bola deviata pole position v tejto sezóne a celkovo 29. v kariére. Z druhého miesta vyštartuje do nedeľných pretekov (8.00 SELČ) Austrálčan Oscar Piastri (+0,581 s), pre ktorého to bol najlepší výsledok v kvalifikácii v kariére. Tretiu priečku obsadil ďalší pilot McLarenu Lando Norris z Veľkej Británie (+0,616 s). Verstappen bol najrýchlejší už vo všetkých troch voľných tréningoch.