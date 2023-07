Superhviezda formuly 1 Max Verstappen prezradil, ktorý futbalový klub je jeho najobľúbenejší. Taktiež reagoval na šance Holandska na blížiacom sa EURE 2024.

Úradujúci majster F1 je po dominantnom vstupe do sezóny na najlepšej ceste získať svoj tretí titul v rade. V aktuálnej sezóne zatiaľ jazdci Red Bullu dokázali zvíťaziť vo všetkých desiatich pretekoch, pričom Verstappen triumfoval hneď v ôsmich. Svoje ôsme víťazstvo pridal talentovaný Holanďan v nedeľu na Veľkej cene Veľkej Británie v Silverstone. Pred pretekmi Verstappen prezradil, že je fanúšikom Manchestru United napriek tomu, že je dobrým priateľom hviezdy Liverpoolu Virgila van Dijka.

"Áno, som fanúšik manchestru United. No nie je to tak, že by som bol zarytým fanúšikom United, rozprávam sa aj s Virgilom a ďalšími hráčmi Liverpoolu. Je pre mňa však potešením, keď vidím skvelý zápas, keď vidím skvelý futbal a myslím si, že Premier League je najlepšia liga sveta. Je v nej naozaj veľa skvelých hráčov. Myslím si, že Manchester City vyhráva až príliš veľa, ale to isté by som asi mohol povedať aj o Red Bulle. Ostatní sa jednoducho musia zlepšiť," citoval Verstappena portál TalkSPORT.

Jazdec Red Bullu ďalej reagoval na šance Holandska na budúcoročných majstrovstvách Európy. "Je to ťažké, myslím si, že momentálne stále nie sme tam, kde by sme chceli byť, ale s Koemanom späť vo vedení naozaj dúfam, že to dopadne dobre. Som samozrejme veľký fanúšik, ale som aj realista a myslím si, že momentálne nie sme najväčším favoritom na triumf. Na druhú stranu nemusíte mať najlepší káder. Ak ste dobrí a jednoducho hráte dobre spolu ako tím, nepotrebujete žiadne superhviezdy. Myslím si, že je to aj o tom, aby ste správne zvládli taktiku, takže uvidíme," dodal dvojnásobný majster F1.