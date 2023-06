Montreal - Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Kanady, ôsmom podujatí seriálu MS F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Španiel Fernando Alonso z Aston Martin, tretí finišoval Brit Lewis Hamilton na Mercedese.

Verstappen dosiahol šieste víťazstvo v sezóne, ktorým zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia. Na stupňoch víťazov sa zopakovalo poradie z prvých troch priečok štartového roštu.

Dvadsaťpäťročný Verstappen dosiahol v Kanade štvrté víťazstvo za sebou. Aj po ôsmich pretekoch sezóny F1 platí, že doteraz víťazili iba jazdci Red Bullu, keďže popri šiestich prvenstvách Verstappena získal dve jeho tímový kolega Mexičan Sergio Perez.

Verstappen dosiahol 41. triumf v kariére, ktorým sa na 5. priečke historického poradia vyrovnal legendárnemu Brazílčanovi Ayrtonovi Sennovi. Pre Red Bull to bolo jubilejné 100. víťazstvo v efjednotke.

Víťaz kvalifikácie Verstappen bez problémov zvládol štart a okamžite zvyšoval odstup od súperov. Výborný začiatok pretekov predviedol Hamilton, ktorý už v prvej zákrute predbehol pôvodne druhého Alonsa. V 7. kole sa preteky skončili pre Sargeanta, ktorý odstúpil pre technické problémy. Russell v 12. kole neudržal kontrolu nad monopostom, po výjazde z ľavotočivej zákruty sa nevyhol bočnému nárazu do bariéry a musel ísť do boxov. Na trať prišiel safety car a viacero jazdcov zareagovalo prezutím pneumatík. Mechanici Mercedesu dali Russellov monopost do poriadku a pokračoval v pretekoch. Po 20. kole bol na čele naďalej Verstappen s približne dvojsekundovým náskokom pred Hamiltonom a Alonsom. V 23. kole došlo k efektnému súboju o 2. miesto, v ktorom sa Alonso dostal pred Hamiltona.

V 35. kole zaujal súboj De Vriesa s Magnussenom, ktorý vyústil do výjazdu oboch jazdcov mimo trate. Stratili tým veľa sekúnd, no dokázali vycúvať a po návrate na trať pokračovali v pretekoch. Z ich súboja vyťažil Russell, ktorý sa tým posunul do prvej desiatky. Traťoví komisári krátko na to informovali o 5-sekundovom treste pre Norrisa za nešportové správanie sa, no dôvod bližšie nešpecifikovali. Pre Russella sa preteky definitívne skončili v 55. kole pre problémy s brzdami. Poradie na čele pretekov bolo stabilné, s približne 7-sekundovými odstupmi medzi pódiovými priečkami. V hre bolo najmä 7. miesto, o ktoré sa v záverečnej štvrtine pretekov snažila štvorica jazdcov. Verstappen napokon bez výrazných komplikácií dosiahol víťazstvo spôsobom štart - cieľ.