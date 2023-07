Budapešť - Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na Veľkej cene Maďarska, jedenástom podujatí seriálu F1. Siedmym víťazstvom za sebou a deviatym v sezóne potvrdil dominanciu v prebiehajúcej sezóne, v ktorej má už 110-bodový náskok na čele celkového poradia. .

Pre Red Bull to bolo rekordné 12. víťazstvo v sérii. Druhý skončil Brit Lando Norris na McLarene, tretí Verstappenov tímový kolega Mexičan Sergio Perez.

Pre Verstappena to bolo 44. víťazstvo v kariére a druhé na VC Maďarska. Tohtosezónnu dominanciu potvrdil aj jeho tím Red Bull, ktorý triumfoval vo všetkých doterajších pretekoch sezóny, keďže popri deviatich víťazstvách Vestappena vybojoval ďalšie dve jeho tímový kolega Sergio Perez. V súčte so záverečnými pretekmi sezóny 2022 dosiahol Red Bull 12 víťazstiev bez prerušenia a prekonal tak zápis McLarenu z roku 1988.

Z pole position vyštartoval Hamilton, ale o prvú priečku okamžite prišiel. Verstappen mal z druhej priečky výborný štart, natlačil sa na Brita, ktorý sa po pár metroch prepadol až o tri priečky, keď výborne odštartovali aj McLareny Norrisa a Piastriho. Štart nevyšiel ani Čouovi, ktorý sa výrazne prepadol, naopak posun vpred zaznamenal Sainz, ktorý štartoval z 11. miesta na mäkkých pneumatikách a rýchlo sa prepracoval na 6. miesto. Preteky sa rýchlo skončili pre oboch pretekárov Alpine, ktorí sa nedostali ani do tretieho kola. Gasly sa po defekte už na trať nevrátil a technický problém vyradil aj Ocona. Obaja doplatili na menšiu kolíziu Čoua s Ricciardom, po ktorej druhý menovaný trafil Ocona a ten následne Gaslyho. Verstappen sa bez problémov držal na čele, za ním boli oba McLareny.

V 18. kole prezul Hamilton, vrátil sa na 8. miesto za Ricciarda a krátko na to zareagovali prezúvaním aj Leclerc a Norris. Ferrari sa Leclercova zastávka nevydarila a v boxoch sa zdržal takmer 10 sekúnd. Rýchle boxy absolvoval Piastri, no pri návrate na trať sa zaradil za tímového kolegu Norrisa, čo sa neskôr ukázalo ako dôležité pre ich konečné umiestnenie. Líder Verstappen dostal v 24. kole najtvrdšiu zmes a vďaka výraznému náskoku bol aj po zástavke na prvej priečke. Krátko na to prezul Perez, na trať sa vrátil na 7. mieste, z ktorej sa okamžite posúval vyššie. Prepracoval sa pred Hamiltona i Piastriho na 3. miesto. Verstappen druhýkrát prezul v 51. kole a naďalej bol s presvedčivým náskokom na čele. Za ním nasledovala štvorica Norris, Perez, Hamilton a Piastri, ktorá súperila o pódium. Perez, ktorý mal z tejto štvorice najstaršie pneumatiky, si napokon dokázal udržať tretiu priečku, keďže Hamilton sa nedostal do jeho blízkosti. Verstappen napokon triumfoval s priepastným vyše 33-sekundovým náskokom. Na 6. mieste prišiel do cieľa Leclerc, no ten ešte dostal 5-sekundovú penalizáciu za neskoré brzdy pri vjazde do boxov.

Dvanáste preteky sezóny MS F1 sú na programe už o týždeň 30. júla v Belgicku.

hlasy (zdroj: Sport 2):

Max Verstappen, víťaz: "Konečne sme mali dobrý štart, pracovali sme na tom, aby sme mali správne načasovanie. Potom som už vedel, že prvá zákruta bude moja. Mal som skvelé auto, takže som si veril. Včera sme sa trochu trápili. Pre tím je dvanáste víťazstvo za sebou, samozrejme, skvelé. Užívame si to."

Lando Norris, 2. miesto: "Red Bull je príliš rýchly, no my sme spravili veľký progres. Dokázali sme všetkým neprajníkom, že McLaren vôbec nie je zlý a dokázal sa vrátiť do hry o pódiá."

Sergio Perez, 3. miesto: "Mali sme skvelú stratégiu. Myslím si, že presne takéto výkony mi pomôžu k pravidelným pódiám. Celkovo to bolo tvrdé pretekanie, ale férové."