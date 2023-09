Rimini - Technický okruh v San Maríne privítal preteky MotoGP. Na trati pomenovanej po zosnulom pretekárovi Marcovi Simoncellimu vyhral Španiel Jorge Martin, no fanúšikovia oslavovali návrat legendárneho Valentina Rossiho, ktorý sa spoločne s manželkou ukázali v paddocku.

Talianske nádeje na víťazstvo na domácej trati dlhodobo držala dvojica Francesco Bagnaia a Marco Bezzecchi. Líder šampiónatu Bagnaia sa brilantne vrátil po hrôzostrašnej nehoda na VC Katalánska, kde sa ocitol na trati priamo medzi ďalšími 15-timi motorkami. Po rýchlom zotavení dokázal obsadiť dvakrát 3. miesto a udržal si tak náskok na čele šampionátu. Druhé želiezko v ohni a jazdec tímu Valentina Rossiho Bezzecchi naháňal skvele jazdiaceho Martina až do poslednej zákruty, no bol to nakoniec Španiel, ktorý vyhral sobotňajší šprint a aj nedeľňajšie hlavné preteky.

Na obidva preteky dohliadal z rôznych miest okruhu aj "doktor" Rossi. Ten sa v tejto sezóne moc často neukazuje na pretekoch a preto bol jeho návrat pre domácich Talianov ešte o niečo sladší. Spoločne so svojou priateľkou Francescou Novello sa skôr venujú vychovávaniu ich malej dcérky, s ktorou si užívajú všelijaké druhy zábavy. Najúspešnejší jazdec všetkých čias počas celého víkendu dával dôležité rady svojim krajanom a nechýbal ani na štartovom rošte pred samým začiatkom.