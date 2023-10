Vlastné preteky sa mu stali osudnými. Pred 50. rokmi na okruhu v Bratislave tragicky zahynul špičkový motocyklový pretekár František Srna (†41). Narazil do nečakanej prekážky, ktorá ho katapultovala do oplotenia jazera Kuchajda. Vážnym zraneniam hlavy podľahol v nemocnici 6. októbra 1973.

Medzinárodné preteky rýchlostných motocyklov písali v metropole Slovenska obnovenú históriu motošportu 2. ročníkom Slavínskeho okruhu. Ten prvý postavil rodák z Jura pri Bratislave ako celoštátne majstrovstvá v roku 1972, na ktorých získal tri víťazstvá v silnejších kubatúrach.



Preto sa rozhodol ďalšie preteky ozvláštniť nielen medzinárodnou účasťou, ale tiež dlhšou a rýchlejšou traťou. Pre spomalenie nájazdu do rýchlej ľavej zákruty okolo jazera Kuchajda bol v Tomášikovej ulici zaradený retardér, kde jazdci prechádzali z jedného pruhu cesty do druhého.



Na vnútornej strane zákruty boli umiestnené tri balíky slamy, ktoré pretekári jazdiaci pred Srnom posunuli priamo do jeho smeru jazdy. Náhle zabrzdenie motocykla vymrštilo pretekára zo sedla a on aj s motorkou leteli v kotrmelcoch niekoľko desiatok metrov vzduchom až na chodník, kde Srna narazil hlavou na nechránenú vysokú podmurovku plotu.



„Jazdil som tretí za Srnom a už som len videl ako letí smerom do plota,“ zaspomínala na tragický okamih motocyklová legenda Peter Baláž. „S Františkom sme boli veľkí kamaráti, bola ho veľká škoda. Patril medzi tých jazdcov, ktorí sa o svoje skúsenosti vedeli podeliť aj s rivalmi na trati. Tie preteky sa pre neho nezačali šťastne, pretože doobeda zadrel motory na svojich motorkách a štartoval na požičanej,“ konštatoval pre Šport24.sk Baláž.



Nehoda nemala žiadny vplyv na prerušenie pretekov. Pri prejazde týmto miestom v ďalšom kole už stál Srnov motocykel opretý o plot a balíky slamy opäť stáli na svojom mieste. „Ak by zomrel na mieste, určite by sa zrušili. My sme sa o jeho smrti dozvedeli až po ich skončení. Tragédia nami otriasla na dlhší čas, pred každými pretekmi sme sa o nej rozprávali. Bola akýmsi varovaním,“ dodal Peter Baláž.



Iróniou osudu bolo aj to, že po týchto pretekoch plánoval František Srna ukončiť svoju kariéru na nasledujúcich majstrovstvách Slovenska v Trenčíne. „Už predtým mal dosť vážnu haváriu v Piešťanoch a skončil v nemocnici. Prosili sme ho, aby toho už nechal, zakazovala som mu jazdiť, ale tej jeho vášni k motorkám sa nedalo zabrániť,“ povedala v jednom zo starších rozhovorov manželka Františka Srnu Mária. „V ten osudný deň sme sa pred štartom stretli, dali sme si pusu a rozlúčili sme sa… Netušili sme, že navždy.“



