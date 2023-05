V posledných dňoch obletela internetom šokojúca správa o prestupe 7-násobného majstra sveta Lewisa Hamiltona do legendárneho Ferrari. K situácii sa vyjadril šéf Mercedesu Toto Wolff, ktorý toto celé označil za blud.

Hamilton vo Ferrari? Wolff si o tom myslí svoje

Údajne za celým týmto mega prestupom stojí boss Ferrari John Elkan, pre ktorého by mala byť jazdecká dvojica Leclerc - Hamilton niečo ako splneným snom. Prvotne sa hovorilo o výmene jazdcov, no nakoniec by to mala byť hviezdna dvojica bok po boku vo Ferrari. Pre mnohých priaznivcov Ferrari sa zdá pôsobenie Hamiltona vo Ferrari ako nereálne.

Hamilton je dlhodobo odvekým nepriateľom Ferrari a práve tifosi ho niekoľkokrát poriadne vypískali. Ohľadom tejto skutočnosti sa vyjadril aj šéf Mercedesu Toto Wolff, ktorý označil tento prestup za výmysel. "Tieto špekulácie sa objavujú každé 2 roky počas rokovaní o novej zmluve. Nič na tom nie je pravdy! Iba je to nepríjemné pre dvoch priateľov, pokrvných bratov, ktorí za 10 rokov zvládli mnohé ťažké situácie a zrazu sa musia baviť o peniazoch.”