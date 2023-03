Už počas najbližšieho víkendu odštartuje nová sezóna F1. Podarí sa Maxovi Verstappenovi zavŕšiť víťazný hetrik? Prvým podujatím v kalendári je Veľká cena Bahrajnu a patrí medzi top favoritov na triumf.

Pribudli preteky v hlavnom meste hazardu

V tejto sezóne absolvujú pretekári až 23 podujatí. Pôvodný plán sa znížil o Veľkú cenu Číny, ktorá sa neuskutoční už štvrtýkrát po sebe. Dôvodom sú dosahy globálnej pandémie. Program sa rozšíri o veľmi zaujímavú destináciu – hlavné mesto hazardu Las Vegas. Pôjde o predposledné preteky v sezóne a F1 opäť vyvrcholí v Abú Zabí. Neuskutočnia sa však tradične v nedeľu, ale v sobotu. Novinkou je aj zvýšenie počtu šprintov, namiesto troch sa pôjde až šesť.

Po 40 rokoch opäť francúzska dvojica v jednom tíme

10 tímov, 20 pretekárov a len jeden víťaz. Pred sezónou zaujal najmä presun Fernanda Alonsa z tímu Alpine do Aston Martinu. Nahradil ho Pierre Gasly, ktorý vytvorí spoločne s Estebanom Oconom prvú francúzsku dvojicu v jednom tíme po viac ako 40 rokoch. V stajni Alpha Tauri zase získal miesto Holanďan Nyck de Vries. Ten zaujal hneď pri svojom debute v minulej sezóne. Ako náhradník vo Williamse obsadil deviate miesto.



Bude Verstappen iba piatym jazdcom histórie, ktorý to dokáže?

Max Verstappen ovládol posledné dva ročníky a útočí na fenomenálny čistý hetrik. Také niečo dokázal v histórii F1 iba Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Michael Schumacher a Juan Manuel Fangio. S 55 miliónmi dolárov vládne holandský jazdec aj rebríčku najlepšie platených jazdcov. Len na porovnanie, Lewis Hamilton zarobí 35 miliónov a Charles Leclerc z Ferrari 24 miliónov dolárov.

Mimochodom, Max Verstappen ešte nikdy v kariére nevyhral Veľkú cenu Bahrajnu. Stavte si na jeho triumf vo Fortune so stávkou bez rizika až za 30 eur. Stačí sa len zaregistrovať a s kurzom 2.35 môžete vyhrať viac než 70 eur. Pokiaľ by to nevyšlo, svoj vklad dostanete späť. Kurz na triumf Charlesa Leclera z Ferrari je 2.50, na Fernanda Alonsa 15 a na Lewisa Hamiltona až 18.

10 kilogramov navyše je už minulosťou

Týždeň pred štartom šampionátu sa konali predsezónne testy. Nemusia úplne presne ukázať, ako sa bude vyvíjať sezóna, niečo však určite dokážu naznačiť.

Najrýchlejší čas dosiahol v prvý deň Max Verstappen. Po triumfe v minulej sezóne pribral až 10 kilogramov, ktoré musel potom zhodiť. Bežne váži približne 74 kilogramov. „Mám pocit, že počas sezóny sa pohybujem pod svojou normálnou váhou. Potom si vyhradím jeden mesiac na to, aby som jedol a pil, čo chcem. Celkovo si rád trochu ublížim,“ povedal s úsmevom Verstappen.

O deň neskôr Verstappena prekvapujúco predbehol čínsky pretekár Alfy Romeo Čou Kuan-jü a posledný deň vyhral Sergio Pérez z Red Bullu. To už sa však išlo bez Verstappena. Na testoch sa nemohol zúčastniť kanadský pilot Lance Stroll z Aston Martinu, ktorý mal počas pobytu v Španielsku menšiu nehodu.

Nespokojnosť v Mercedese a sklamanie v McLarene

Ktorý tím by mal teda počas sezóny tlačiť na Red Bull najviac? Veľmi dobre sa v rámci simulácie kvalifikácie a pretekov ukazovalo Ferrari. Spokojnosť príliš nevládla v Mercedese, hoci bol v posledný deň testov Lewis Hamilton na druhom mieste. „Ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť. Nie je to ideálne a stále nie sme schopní dotiahnuť Red Bull alebo Ferrari. Je to však dobrý základ na ďalšiu prácu,“ otvorene priznal Lewis Hamilton. Za najväčšie sklamanie testov možno označiť stajňu McLaren a čiernym koňom ročníka by mohol byť Aston Martin.

Stavte si na F1 vo Fortune

Ste aj vy fanúšikom motošportu? Využite zaujímavú stávkovú ponuku vo Fortune a stavte si na F1. Môžete si staviť nielen na konkrétne preteky, ale napríklad aj na to, kto sa stane majstrom sveta, kto získa Pohár konštruktérov, kto z dvojice pretekárov bude lepší či kto získa koľko víťazstiev. Ak sa navyše zaregistrujete, dostanete až tri atraktívne bonusy – stávku bez rizika až za 30 eur, stávkový kredit 30 eur a 30 voľných zatočení v online kasíne. Zaberie vám to iba pár minút a zvládne to naozaj každý. Okamžite po registrácii môžete stávkovať a využiť všetky bonusy. Tak poďte do toho aj vy!