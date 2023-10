Doha - Neuveriteľné! Dva McLareny v prvej rade na štarte šprintových pretekov VC Kataru. Čoskoro trojnásobný Majster sveta až na 3. priečke, no stačiť mu budú iba 3 body.

Nováčik Oscar Piastri znova ukázal, že v budúcnosti bude patriť medzi najlepších jazdcov v F1tke. Austrálčan si najlepšie poradil s podmienkami a hlavne s traťovými limitami, ktoré znepríjemnili kvalifikáciu každému z jazdcov. Dnes o 19tej hodine bude mať šancu vyhrať svoje prvé preteky v živote, no prekaziť mu to bude chcieť jeho kolega Lando Norris. Angličan odštartuje z druhého miesta, no spokojný rozhodne nebude keďže pole position stratil v poslednej zákrute. Holanďan Verstappen pravdepodobne oslávi svoj titul Majstra sveta už dnes, no aby to bolo víťazstvom tak sa bude musieť predrať z 3. priečky na štartovom rošte.