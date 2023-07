Spa - Zas a znova stopercentný výkon! Líder šampionátu Max Verstappen najlepšie zvládol premenlivé podmienky a pripísal si ďalšie víťazstvo v tohtoročnej sezóne F1.

Piastri bol blízko, no Verstappen opäť ukázal svoju extraklasu

Štart šprintových pretekov musel byť odložený z dôvodu nepriaznivých podmienok, ktoré sú na legendárnom okruhu takmer už klasickým problémom. Situácia sa nakoniec jednoznačne zlepšila a preteky tak mohli byť zahájené. Líder štartového poľa Verstappen sa rozhodol zostať na trati a toho využil mladý pilot McLarenu Oscar Piastri, ktorý okamžite prezul na prechodné pneumatiky a tým sa dostal pred Verstappena.

Verstappen sa po zastávke okamžite vydal na stíhaciu jazdu a dýchal na chrbát Piastriho. Tomu najprv zachránil krk výjazd bezpečnostného vozidla, ktorý zavinil oslávenec Fernando Alonso. Ten nezvládol prejazd zákrutou Pouhon a roztočil svoj monopost, ktorý len tak tak zastavil pred bariérami. Po reštarte sa už Verstappen jednoducho dostal pred Piastriho a vrátil sa do vedenia. Suverénne vyhral preteky a opäť dokázal, že v tejto sezóne nemá konkurenciu.

Na druhom mieste došiel do cieľa Piastri, pre ktorého to bolo prvé pódium v kariére. Prekvapivé 3. miesto získal Pierre Gasly, ktorý odolal tlaku od Lewis Hamiltona. Ten sa nakoniec prepadol až na 8. priečku vďaka 5 sekundovému trestu za spôsobenie kolízie so Sergiom Pérezom. Na 5. a 6. priečke došli do cieľa piloti Ferrari Carlos Sainz a Charles Leclerc. Hlavné preteky sú na pláne v nedeľu o 15tej hodine.