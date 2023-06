V Mercedese bude opäť sedieť Schumacher. Na tohtoročnom Festivale rýchlosti si Mick Schumacher zajazdí v legendárnom otcovom monoposte. Dvadsaťštyriročný pilot neskrýval emócie.

Mick Schumacher bude šoférovať starý monopost F1 svojho otca. Vozidlo W02, na ktorom jazdil v roku 2011 sedemnásobný majster, sa má vrátiť na trať v júli na Festivale rýchlosti v Goodwoode. Mercedes oznámil, že na podujatí sa po prvýkrát zúčastní aj rezervný jazdec Mick. Michael Schumacher spôsobil na sklonku svojej pretekárskej kariéry zvrat, keď vymenil Ferrari za Mercedes. Od roku 2010 do roku 2012 tak pôsobil v tíme "strieborných šípov".

Mick prehovoril o príležitosti riadiť auto, v ktorom kedysi pretekal jeho slávny otec. "Bude to veľkolepé jazdiť v otcovom aute, aj keď to bude len krátka jazda. Už len zažiť túto generáciu áut bude skvelé. Vedomie, že na tomto aute pretekal otec, to robí mimoriadne špeciálne. Samozrejme, bude to pre mňa veľmi emotívne. Mal som to šťastie riadiť jedno z jeho áut Benetton a niektoré z Ferrari, na ktorých pretekal. Ale toto bude prvýkrát za volantom Mercedesu. Som si istý, že z neho budem vychádzať s veľkým úsmevom na tvári," citoval Micka Schumachera portál The Sun.

Dvadsaťštyriročný Schumacher prišiel v minulej sezóne o "sedačku" v tíme Haas, keď mal na konci sezóny na svojom konte iba 12 bodov. Od Lewisa Hamiltona a Georgea Russella si však vyslúžil pochvalu za svoju prácu na simulátore v službách "strieborných šípov", ktorou pomohol získať dvojité pódium pre Mercedes na Veľkej cene Španielska.