Tím z motoristického seriálu F1 Alpha Tauri potvrdil, že aj v nasledujúcej sezóne budú jeho jazdci Austrálčan Daniel Ricciardo a Japonec Juki Cunoda.

Ricciardo sa vrátil do monopostu F1 v júli, keď nahradil nevýrazného Nycka de Vriesa. Hneď v druhých pretekoch však utrpel zlomeninu ruky počas tréningu na VC Holandska. To predstavovalo príležitosť pre Novozélanďana Liama Lawsona, ktorý v daždi vybojoval dva body pre sesterský tím Red Bullu a svojou výkonnosťou zaujal. "Som nadšený, že budem v budúcom roku opäť jazdiť s Jukim a pokračovať v tíme Alpha Tauri. Po pokroku, ktorý sme dosiahli a plánoch do budúcnosti, je to pre tím vzrušujúce obdobie. Čaká nás ešte veľa práce, ale ideme správnym smerom," uviedol 34-ročný Ricciardo.

Najmä Lawsonova budúcnosť bola predmetom veľkého záujmu pred víkendovou VC Japonska, kde bude naďalej v pozícii náhradníka za zraneného Ricciarda. Šéf tímu Red Bull Christian Horner nevylúčil možnosť zapožičania Lawsona do iného tímu. Ohrozené je údajne miesto Američana Logana Sargeanta vo Williamse. "Je dravý pretekár, to sme o ňom vedeli. Myslím si, že sa v F1 chopil príležitosti, ktorú jazdci dostávajú len veľmi zriedka, aby ukázali svoj talent. Myslím si, že odviedol kus práce a určite upevnil pocit, ktorý sme z neho mali," povedal Horner.

Cunoda debutoval v F1 na začiatku roka 2021. V prebiehajúcej sezóne sa podobne ako celý tím trápi a pred domácimi pretekmi v Suzuke má v celkovom poradí iba tri body.