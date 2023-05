Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na Veľkej cene Miami, piatom podujatí šampionátu F1 po tom, čo odštartoval z 9. miesta. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Mexičan Sergio Perez, tretí finišoval Španiel Fernando Alonso z Aston Martinu.

Pre 25-ročného Verstappena to bolo tretie víťazstvo v sezóne a 38. v kariére. Upevnil si ním pozíciu lídra celkového poradia práve pred Perezom. Tretí je priebežne Alonso, ktorý obsadil tretiu priečku už štvrtýkrát v tomto roku. Tím Red Bull štvrtým double v sezóne potvrdil pozíciu suverénneho lídra v Pohári konštruktérov.

Štart pretekov sa zaobišiel bez kolízií, hoci viacerí pretekári sa už v úvodných zákrutách snažili o vylepšenie pozície. Verstappen sa po štarte z 9. miesta rýchlo posúval poradím a v 15. kole už bol na 2. pozícii za Perezom. Naopak, Magnussen po štarte zo sľubného 4. miesta postupne klesal. Perez prezul v 21. kole, jeho tímový kolega Verstappen sa prvýkrát posunul do čela pretekov. Mexičan sa vrátil na trať na 4. pozícii. Ešte predtým prezul dovtedy štvrtý Sainz, ktorý však v boxoch prekročil traťový limit a dostal 5-sekundovú penalizáciu. Diváci videli viacero predbiehacích manévrov na strede štartového poľa, z ktorého sa postupne dvihol Hamilton, ktorý odštartoval z 13. miesta a napokon finišoval šiesty. Verstappen sa držal na trati až do 46. kola, vypracoval si takmer 20-sekundový náskok pred Perezom, no po zastávke v boxoch sa vrátil tesne za ním. Zostávalo mu desať kôl na to, aby využi výhodu nových pneumatík. Využil ju už v 48. kole, keď sa v tesnom súboji v pravotočivej zákrute dostal pred tímového kolegu. Preteky nepriniesli kolízie ani zásadné technické problémy a tak finišovalo všetkých 20 pretekárov.

Sezóna F1 bude pokračovať šiestym podujatím v nedeľu 21. mája, keď je v Taliansku na programe VC Emilia Romagna.