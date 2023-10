V sezóne 2023 nazbieral 125 bodov, štyrikrát stál na stupňoch víťazov a okrem víťaza MS Poliaka Bartosza Zmarzlika je jediný, kto si vyjazdil viac než jedno prvenstvo

Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík po historickom bronze v seriáli MS potvrdil, že s jedlom rastie chuť. Na úspešnú sezónu 2023 túži nadviazať ďalšou, ktorou by dosiahol na vytúžený titul majstra sveta. "Všetci v našom tíme sú profesionáli, ktorí sú zároveň aj správne motivovaní. Náš cieľ je titul majstra sveta," priznal Vaculík pre TASR.

V poslednú septembrovú sobotu zavŕšil 5. miestom v poľskej Toruni sezónu desiatich podujatí svetového šampionátu Speedway GP. Do finálovej štvorky tentoraz nepostúpil, napriek tomu zavládla v jeho tíme obrovská radosť. Tá nastala už po tom, ako jeho konkurent v boji o 3. miesto Austrálčan Jack Holder skončil v prvej semifinálovej jazde na nepostupovej 4. priečke. Pre Vaculíka, ktorý predtým zvíťazil v základnej časti, to znamenalo, že mu v semifinálovej jazde stačí prakticky akýkoľvek výsledok na potvrdenie celkového bronzu.

V semifinále napokon obsadil 3. miesto. "Moje sústredenie na jazdu už bolo poznačené tým, že som vedel o istote bronzu. Ovplyvnilo ma to a myslím si, že by som šiel inak, keby Jack (Holder) dosiahol lepší výsledok. Mal som už istú medailu, takže moja jazda išla akoby bokom. Také niečo sa mi doteraz nestalo," priznal Vaculík. Bezprostredne po bronzovej definitíve neskrýval nadšenie nad mimoriadnym úspechom, priamo v Toruni ho získal povzbudzovaný najbližšími aj priateľmi. "Boli sme spolu v najdôležitejších momentoch. To bolo veľmi príjemné. Tento bronz je historický úspech pre slovenský motorizmus. Mať medailu z MS, to je niečo naozaj veľké a veľmi sa z nej teším," netajil Vaculík, ktorého doterajším maximom z MS bolo 5. miesto v roku 2019. V sezóne 2023 nazbieral 125 bodov, štyrikrát stál na stupňoch víťazov a okrem víťaza MS Poliaka Bartosza Zmarzlika (5) je jediný, kto si vyjazdil viac než jedno prvenstvo.

Slovenský reprezentant triumfoval na pretekoch v Prahe a Cardiffe, vo švédskej Malille skončil druhý. "Cardiff je jedno z najprestížnejších podujatí, takisto aj Praha. Mohol som mať o jedno víťazstvo viac, triumf v Malille mi ušiel jedno kolo pred koncom. Ale na keby sa nehrá a teším sa z toho, čo mám. Individuálne to bola veľmi úspešná sezóna, hoci niekoľko pretekov GP mohlo dopadnúť aj lepšie. Vieme o veciach, ktoré nevyšli a to sú tie aspekty, ktoré ma neskôr môžu posunúť vyššie. Sezóna bola v zásade dobrá až na pár chybičiek. V poľskej lige sme nepostúpili do boja o medaily, no individuálne sa mi tam darilo a dosiahol som vysoké hodnotenie v renkingu ligy," zhodnotil Vaculík pre TASR.

S potvrdením účasti v budúcoročnom seriáli Speeedway GP nemusel čakať až do konca sezóny 2023. Istotu získal už 2. miestom na pretekoch GP Challenge vo švédskom Gislavede, ktoré slúžili ako určitá poistka pre účasť v MS v budúcej sezóne. "Spravilo mi to väčšiu pohodu a už som nebol pod takým tlakom, aby som sa umiestnil do 6. miesta v MS, ktoré znamenalo istotu účasti v šampionáte pre budúcu sezónu. Už som sa mohol viac tešiť zo samotnej jazdy," priznal Vaculík.

Jeho bronzové umiestnenie mierne zamiešalo postupovými pozíciami z pretekov GP Challenge a vyťažil z neho aj Jan Kvěch. Ten sa stane prvým českým plochodrážnikom v permanentnej štartovej listine Speedway GP od roku 2008, keď v nej pôsobil Lukáš Dryml. Istú účasť v seriáli majú okrem Vaculíka aj ďalší piati pretekári z elitnej šestky: Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren, Jack Holder, Leon Madsen a Robert Lambert. K nim sa pridá víťaz ME Mikkel Michelsen a aj dvojica Jason Doyle, Szymon Wozniak, ktorá doplnila Vaculíka na stupňoch víťazov na spomínaných kvalifikačných pretekoch FIM GP Challenge.

Pre Vaculíka sa už skončila sezóna v MS aj v poľskej lige, no definitívnu bodku dá za ňou na jedinom slovenskom plochodrážnom štadióne v Žarnovici. Už najbližšiu nedeľu 8. októbra sa zúčastní na záverečnom podujatí sezóny 1. ligy. "Očakávam, že príde veľa ľudí a pekne zakončíme sezónu slovenskej plochej dráhy. Verím, že si to všetci poriadne užijeme a uvidíme pekné preteky."

Celkové poradie MS (po 10 pretekoch):

1. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 158 bodov, 2. Fredrik Lindgren (Švéd.) 150, 3. Martin VACULÍK (SR) 125, 4. Jack Holder (Aus.) 123, 5. Leon Madsen (Dán.) 111, 6. Robert Lambert (V. Brit.) 108, 7. Dan Bewley (V. Brit.) 104, 8. Jason Doyle (Aus.) 96, 9. Max Fricke (Aus.) 83, 10. Patryk Dudek (Poľ.) 76, 11. Tai Woffinden (V. Brit.) 64, 12. Mikkel Michelsen (Dán.) 56, 13. Kim Nilsson (Švéd.) 44, 14. Maciej Janowski (Poľ.) 43, 15. Anders Thomsen (Dán.) 36, 16. Andzejs Lebedevs (Lot.) 31

Umiestnenia Vaculíka v seriáli MS:

2012 - 11. miesto (67 bodov)

2013 - 14. (62)

2017 - 9. (99)

2018 - 13. (52)

2019 - 5. (95)

2020 - 9. (78)

2021 - 12. (54)

2022 - 9. (91)

2023 - 3. (125)