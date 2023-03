SACHÍR - Britský pilot F1 Lewis Hamilton odmietol špekulácie o konci svojej kariéry po nadchádzajúcej sezóne a verí, že aj v tej ďalšej bude jazdiť vo farbách Mercedesu.

Sedemnásobný šampión má s tímom kontrakt do konca prebiehajúceho ročníka, ktorý bude jeho sedemnásty v prestížnej súťaži. O jeho konci v F1 nedávno hovorili bývalí britskí pretekári Jenson Button a Damon Hill.

"V konečnom dôsledku sú to ľudia, ktorí vytvárajú fámy bez faktov, čo nie je nikdy dobré. Povedali by ste, že by ma už teraz mali poznať. V Mercedese som od svojich trinástich rokov. Vlani sme mali ťažký rok, no stále som tu. A ak bude ťažký aj tento, stále tu budem. Som bojovník a bojujeme ako tím. Milujem výzvy," povedal Hamilton pred úvodným podujatím v Bahrajne.

Tridsaťosemročný pretekár už teraz rokuje o novom kontrakte: "Vždy som to bral uvoľnene a nemám pocit, že to musím dotiahnuť v tejto sekunde. Mám skvelý vzťah s Totom Wolffom a Mercedesom a vzájomne sa plne podporujeme." Informovala agentúra dpa.