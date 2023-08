Od osudnej nehody na lyžiach uplynulo takmer desať rokov. Mick Schumacher na svojho otca nezabúda a najnovšími zábermi ich dojal k slzám.

Zdravotný stav Schumiho je zahalený rúškom tajomstva a na verejnosť prenikajú len dohady, v dokumente, ktorý pred pár rokmi vyšiel, však zaznelo, že Michael bojuje, no so svetom nekomunikuje. Mick, ktorý by určite privítal cenné rady od legendárneho otca po vstupe do sveta F1, sa ich tak zrejme nedočká. „Otec je kráľ a pre mňa bude vždy tým najlepším,“ hovoril Mick.

To, že na otca neustále myslí, potvrdil viackrát. Či už to bolo vtedy, keď si zmenil profilovú fotku na instagrame za archívnu s otcom, alebo teraz, keď fanúšikov dojala k slzám séria fotografií, ktorou sa im vrátili spomienky na Michaela. "Kto tu krája cibuľu? Pretože mi tečú slzy," znel jeden z komentárov. "Veľmi silné, aby to rozplakalo dospelého muža," pridal ďalší z fanúšikov. Pozrite si emotívne zábery v GALÉRII.