Zafúľaný od hlavy až po paty. Presne tak vyzeral brat našej lyžiarky Petry Vlhovej (28) Boris (31) po tom, čo dorazil v nedeľu do cieľa motocyklových pretekov v Domaniži neďaleko Považskej Bystrice.

Vo svojej kategórii obsadil druhú priečku, za čo si od milovanej dcérky Lujzy vyslúžil slastný kúpeľ.

Starší súrodenec fenomenálnej slovenskej lyžiarky sa jazdeniu na motorke venuje od pätnástich rokov. „Vlani v auguste som začal podstatne viac trénovať, cez zimu som sa udržiaval vo forme a od jari som zasa zamakal. Na motorke to ihneď cítim, baví ma to, sú aj nejaké výsledky, takže som spokojný,“ povedal exkluzívne pre Šport 24.sk Boris Vlha, ktorý obsadil cez víkend na 8. ročníku Memoriálu Janka a Jozefa Haviara vo svojej kategórii vynikajúcu druhú priečku. „Ide o podujatie, ktoré má cveng, zakaždým na ňom štartuje asi 400 pretekárov. V sobotu vyšlo počasie ideálne, no na druhý deň neustále pršalo, a tak som bojoval sám so sebou, motorkou a najmä s blatom. Napriek tomu som získal za dva dni dokopy 44 bodov a len o jeden skončil za víťazom,“ pokračoval.

Rodák z Liptovského Mikuláša si dal pri slávnejšej sestre rok pauzu, a tak má aj na svoje tréningy viac času. „Trikrát do týždňa, vždy ráno sa u Šimona Klimčíka venujem silovo-kondičnej príprave, čiže prakticky celému telu. Na motorke musíte mať kondičku, silné ruky i nohy, chrbát, jednoducho všetko. Tvrdý tréning sa človeku vráti, cítim to sám na sebe. Konečne ovládam ja motorku a nie ona mňa,“ skonštatoval s úsmevom Vlha, ktorý jazdenie na motorke berie ako koníček, pri ktorom si dokonale vyvetrá hlavu. „Keďže ide čisto iba o hobby, servis motorky si robím sám. Nie je to nič náročné, zvládol by to každý zdatný človek,“ ozrejmil.

Nemenej podstatné je, že Borisa v jeho záľube podporujú aj dve lásky – priateľka Simona a dcéra Lujza. „Určite majú o mňa strach, no stoja za mnou. Cez víkend ma kvôli zlému počasiu neboli osobne podporiť, no na predchádzajúcich pretekoch v Žaškove nechýbali. Obom sa to veľmi páči. Mne sa pre zmenu ohromne páčil kúpeľ od dcérky po mojom návrate z Domaniže. Tak vynikajúco mi vyumývala a vymasírovala hlavu, že som sa cítil ako v bavlnke,“ dodal Boris Vlha.

Petra je naňho hrdá

Borisove výkony na motorke pozorne sleduje aj jeho sestra Petra. „Sme spolu v pravidelnom kontakte. Po víkendových pretekoch mi ihneď volala a zaujímala sa, ako som dopadol. Následne mi zagratulovala s tým, že je na mňa hrdá,“ prezradil Boris Vlha.