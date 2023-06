Praha - Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík zvíťazil na pretekoch v Prahe, treťom podujatí sezóny MS. Bol to pre neho prvý triumf v sezóne, za ktorý si pripísal 20 bodov a poskočil na 4. miesto celkového hodnotenia.

Vaculík potvrdil, že mu okruh na štadióne Markéta vyhovuje a zopakoval si na ňom triumf spred roka. Po výsledkoch v úvodnej časti pretekov sa dostal do náročnej pozície, keď musel na postup do semifinále triumfovať, no suverénnou jazdou sa mu to podarilo. Napokon zvládol aj súboj o celkové prvenstvo, keď vo finále zdolal Dána Leona Madsena (o 0,110 s), Austrálčana Jacka Holdera (+0,769) a aj lídra priebežného poradia Poliaka Bartosza Zmarzlika (+0,887). "Veľmi pekne sa chcem poďakovať slovenským, českým a poľským fanúšikom, ktorí dnes boli v Prahe a fandili mi. Cítil som ich podporu. Milujem Prahu," povedal bezprostredne po triumfe.