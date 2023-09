Monza - Napínavú VC Talianska na legendárnej Monze vyhral suverénny líder šampionátu Max Verstappen. Druhé miesto si pripísal jeho tímový kolega Sergio Pérez. Tretiu pódiovú priečku si vybojovala hviezda pretekov Carlos Sainz na Ferrari.

Verstappen s novým rekordom!

Skvelý, fantastický a fenomenálny! Na adresu už pomaly ale isto 3-násobného majstra sveta Maxa Verstappena sa neustále valí jedna pochvala za druhou. V jeho momentálnej forme by vyhral aj na snehu a to by ostatní mohli jazdiť pokojne na suchu. Tentokrát si musel svoje víťazstvo vybojovať priamo na trati, keďže pilot Ferrari Carlos Sainz mu to nedaroval ani len trochu zadarmo. Po niekoľkokolovej bitke nakoniec predbehol premotivovaného Sainza a potom to už bola iba bezpečná jazda domov do cieľa. Týmto víťazstvom stanovil nový rekord, ktorým je 10. víťazstvo v rade.

Interná vojna vo Ferrari!

Ústrednou postavou pretekárskeho víkendu bol nepochybne "ten menej obľúbený" z dvojice jazdcov Ferrari Carlos Sainz. V kvalifikácii vytrel zrak všetkým konkurentom a do pretekov štartoval zo sľubnej pole position. Štart sa mu pomerne podaril a v prvých kolách dokázal odraziť nátlak Verstappena, no jeho Ferrari sa začalo šmýkať ako na šmýkačke a nakoniec sa mu vzdať prvej pozície. Neskôr dlhodobo hájil 2. priečku, no Pérez ho tesne pred koncom uštval a nakoniec najťažšiu bitku zviedol so svojím kolegom Charlesom Leclercom. Ten sa takisto chcel dostať na najkrajšie pódium v kalendári a v nájazde do posledného kola takmer zostrelil Sainza, čo by vyvolalo pravdepodobne štátny smútok v Taliansku. Leclerc nakoniec Sainza nezostrelil a Španiel si tak uhájil najtvrdšie vybojované 3. miesto v histórii F1tky.