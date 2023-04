Baku - Pilot Ferrari Charles Leclerc vyhral zdĺhavú kvalifikáciu na VC Azerbajdžanu. Tretíkrát v rade dominoval na mestskom okruhu, no na víťazstvo ešte stále čaká.

Leclerc je späť!

Po tragikomickom začiatku tohtoročnej sezóny sa Leclerc konečne ukázal. V poslednej časti kvalifikácie vytiahol fantastické kolo, ktorým zdolal druhého Verstappena o 0,188 sekundy. Z druhej rady budú štartovať ich kolegovia Sergio Peréz a Carlos Sainz Jr. Leclerc po prvých pokusoch v Q3 figuroval za Verstappenom, no obaja jazdci zajazdili identický čas, čo katapultovalo Verstappena na prvú priečku z dôvodu toho, že svoje kolo zajazdil skôr. Leclerc a Ferrari evidentne pripravili svoje auto výborne a v druhých pokusoch vytiahol Monačan spektakulárne kolo, ktorým si vybojoval svoju tretiu "pole position" v rade na náročnom okruhu v Baku. Prekvapivým faktom je, že Leclerc aj napriek skvelým kvalifikáciam ešte nikdy v Baku nevyhral.

Zdroj: Getty

Smutný piatok zažili viacerí piloti, prvým z nich bol nováčik Nick De Vries, ktorý hneď na začiatku kvalifikácie narazil do bariéry. Dôvodom mal byť problém s brzdami, vďaka ktorým nezvládol nájazd do zákruty a pomerne tvrdo to napálil do bariéry. Rovnaký osud stretol aj jazdca tímu Alpine Pierra Gaslyho, ktorý nezvládol prejazd jednou zo zákrut a tak isto aj preňho kvalifikácia predčasne skončila.

Nevýrazný výkon podali tímy s motorom Mercedesu a to sú samotný Mercedes, no aj znovuzrodený Aston Martin. Španielsky matador Fernando Alonso obsadil iba 6. priečku a jeho tímový kolega Lance Stroll odštartuje z 9. miesta. Mercedesy dopadli ešte o niečo horšie, keďže Lewis Hamilton obsadil iba 5. miesto a jeho krajan George Russell dokonca vypadol v Q2.