Druhá manželka zosnulého rakúskeho pretekára Nikiho Laudu (†70) Birgit Wetzingerová (44) strávila po jeho boku značný kus života a má s ním aj dve deti. Aj napriek tomu, že si užíva veľké bohatstvo nebohého manžela, rada by z jeho peňazí získala ešte viac.

Trojnásobný majster Formule 1, ktorý zomrel v roku 2019 po dlhej chorobe nadobudol počas svojho života veľký majetok. Predovšetkým z jeho aktivít a najmä kariéry v moto-športe. Aby predišiel preťahovaniu sa o dedičstve, tak rozhodol svoje peniaze a majetok ukotviť v súkromnej nadácii, ktorá bude jeho blízkym pravidelne vyplácať stanovené sumy.

Napríklad jeho žena má mesačne nárok na 20-tisíc eur.



Z nadácie jej až doteraz boli hradené všetky náklady na vilu vo Viedni aj na Ibize, vozidlo. Takisto sa z týchto peňazí vyplácalo služobníctvo a tiež školné pre dvojčatá Miu a Maxa. To sa však prekvapivo vdove Wetzingerovej máli. Podľa denníka Bild Zeitung na viedenskom súde skúša toto rozdelenie napadnúť v dvoch samostatných konaniach.



Z nadácie by údajne rada vymlátila ďalších 30 miliónov eur. Podľa rakúskej tlače tento krok nenašiel v rodine Landu žiadne pochopenie. Väčšina pozostalých so správaním Brigit pochopiteľne nesúhlasí.