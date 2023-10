DAUHA - Lialo z nich ako z koňov, no nielen to! Veľká cena formuly 1 v Katare rozhodne nebola pre žiadne padavky, za čo mohli extrémne podmienky v púštnej krajine na Arabskom polostrove. Vysoká teplota a obrovská vlhkosť vyžmýkali zo skúsených profesionálov aj posledné zvyšky síl a jazdec tímu Alpine Esteban Ocon (27) priznal, že sa počas pretekov pozvracal.

Max Verstappen na Red Bulle počas víkendu spečatil tretí majstrovský titul a nedeľňajšie večerné preteky s prehľadom ovládol, no aj on mal v cieli toho plné zuby. Zničený Holanďan sedel na zemi a utieral sa do uteráku, rovnako tak aj druhý Oscar Piastri z McLarenu. To však boli ešte tie lepšie prípady, pretože niektorí pretekári na trati doslova trpeli. Logan Sargeant z Williamsu dokonca kvôli nevoľnosti predčasne odstúpil.

Hoci mali preteky štart až po západe slnka, to nič nezmenilo na tom, že teplota vzduchu dosahovala 32 stupňov Celzia a vlhkosť vzduchu bola približne na úrovni 70 percent. Fernando Alonso počas pretekov doslova prosil svoj tím počas zastávky v boxoch, aby na neho vyliali vedro vody, no to, čo zažívali jazdci v Katare, najpodrobnejšie priblížil Esteban Ocon. Francúzsky jazdec skončil na solídnom 7. mieste, no v jeho kokpite to po pretekoch po fialkách zrejme nevoňalo.

„Zvracal som dve kolá. Myslím, že to bolo v 15. a 16. kole. Pomyslel som si, do r*ti, že to budú poriadne dlhé preteky. Mentálne sa mi to však podarilo dostať pod kontrolu a skoncentroval som sa na svoju prácu, ale v minulosti som ešte nikdy nič také nezažil. Ani v kokpite to nebola žiadna sláva, v kombinácii s teplom z motora a horúcim vzduchom v ňom bolo aspoň 80 stupňov,“ krútil hlavou Ocon. „Niektorí skončili v zdravotníckom centre, ďalší omdlievajú,“ vystihol veľavravne kruté podmienky v púštnom pekle tretí Lando Norris. „Je to smiešne. Krvný tlak klesal, jednoducho som odpadával. Najmä vo vysokorýchlostných zákrutách s vysokým preťažením. Nevidel som, kam idem, pretože som omdlieval. Teplota bola jednoducho privysoká,“ dodal Lance Stroll z Aston Martinu.