Barcelona - Rakúsky kontroverzný poradca Red Bullu Helmut Marko sa pred VC Španielska ostro vyjadril na situáciu v šampionáte. Sergio Pérez zažil katastrofálnu VC Monaka a práve Marko ho už čiastočne odpísal.

Čo sa stalo v Monaku?

Jazdci Red Bullu Max Verstappen a Sergio Pérez zažili úplne odlišnú VC Monaka. Líder šampionátu Verstappen predviedol spektakulárny výkon a za hocijakých podmienok nemal absolútne žiadnu konkurenciu. V pretekoch dominoval a na 2. Fernanda Alonsa mal v cieli náskok vyše 27 sekúnd. Na druhej strane Pérez havaroval v kvalifikácii a do pretekov musel odštartovať až zo samotného spodku poľa. Počas pretekov to nebolo o moc lepšie, urobil mnoho chýb a nakoniec sa umiestnil až na katastrofálnej 16. priečke.

Helmut Marko sa vyjadril v rozhovore na adresu Péreza a označil jeho chybu v kvalifikácii za zbytočnú. "Dúfam, že si tieto chyby minul do konca sezóny. Všeobecne jeho rýchlosť v Monaku bola dobrá, ale tá nehoda v kvalifikácii pokazila všetko." Pred VC Barcelony sa vyjadril aj na Perézove šance na víťazstvo v šampionáte, no tie vidí už iba skepticky. "Už teraz je koniec. Popravde Max aj tak nikdy nepovažoval Péreza za serióznu hrozbu." V Barcelone sa znova očakáva dominancia Red Bullu a prvý tréning to jasne potvrdil. Prvý voľný tréning vyhral s prehľadom práve Verstappen. Pérez síce obsadil 2. miesto, no na svojho kolegu stratil viac než trištvrte sekundy.