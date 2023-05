Miami - Sergio Peréz vyhral kvalifikáciu na VC Miami. Z druhého miesta odštartuje veterán Fernando Alonso a "latino" prvú trojku uzavrel Carlos Sainz. Charles Leclerc znova zaváhal a skončil v bariérach.

Mexičan pokračuje vo výborných výkonoch aj keď tento víkend sa až do kvalifikácie výrazne trápil. Peréz využil jazdeckých chýb Verstappena s Leclercom a vďaka záverečnej červenej vlajke si podržal štart z prvého miesta. "Bol to jeden z mojich najhorších víkendov, teda až do kvalifikácie. V kvalifikácii sa to trochu zlepšilo, no stále som nevedel nájsť ten správny balance. Uvidíme ako to dopadne zajtra, no zatiaľ si užívam týchto skvelých fanúšikov." Povedal Checo Peréz krátko po konci kvalifikácie.

"El nano" si znova pochvaľoval svoje auto a vďaka chybám favoritov si vybojoval fantastickú druhú pozíciu. Jeho tím Aston Martin nepatrí tento víkend k úplnej špičke, no z 2. miesta má šancu získať svoje 4. pódium v tohtoročnej sezóne. "V tréningoch sme boli raz hore, raz dole a v kvalifikácii sme čakali, že budeme za Red Bullom a Ferrari. Nakoniec sme poskladali šikovné kolo a štart z 2. miesta je určite pozitívny." Povedal veterán Fernando Alonso.

Trocha nespokojne pôsobil pilot Ferrari Carlos Sainz, ktorý počas víkendu vyzeral ako jeden z favoritov na víťazstvo v kvalifikácii. "Určite to mohlo byť lepšie. Toto nebolo maximum čo sa dalo dostať z nášho auta. Mal som problémy s prípravou pneumatík a všeobecne moje kolo v Q3 nebolo nič špeciálne."

Domácich fanúšikov nečakane potešil Kevin Magnussen. Pilot amerického tímu Haas získal fantastické 4. miesto a v pretekoch bude mať šancu získať dôležité body do poháru konštruktérov. "Som naozaj šťastný, získať 4. miesto v Miami pred domácimi fanúšikmi a hlavne sponzormi je naozaj výborné. Jasné, že za kvalifikáciu sa body nedostávajú, ale je to naozaj výborný výsledok."

Trojicou najviac nespokojných pilotov budú traja údajne najlepší piloti na štartovom rošte. Líder šampionátu Max Verstappen pokazil svoje prvé kolo v Q3 a vďaka Leclercovej nehode už nemal šancu zajazdiť merané kolo, čo znamená, že Max odštartuje až z 10. priečky. Spomínaný Leclerc taktiež urobil dve chyby, prvá bola počas prvého pokusu, keď nezvládol prejazd poslednou zákrutou. V druhom pokuse spravil chybu v náročnom prvom sektore a jeho monopost nakoniec skončil v bariére, z čoho vyplýva, že najlepší jazdec na jedno kolo odštartuje až zo 7. priečky. Lewis Hamilton sa výrazne trápil so svojím Mercedesom a vypadol už v Q2. Hamilton obsadil 13. miesto a v pretekoch bude mať naozaj čo napravovať.