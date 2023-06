Barcelona - Líder šampionátu Max Verstappen vyhral aj 3. voľný tréning. Počasie v okolí Barcelony môže poriadne zamiešať kartami, diváci zachytili úder blesku blízko pri okruhu.

Piloti Red Bullu Max Verstappen a Sergio Pérez ovládli všetky 3 voľné tréningy. Upravená trať v Barcelona im očividne sedí a do kvalifikácie budú vstupovať v pozícii najväčších favoritov. Tretie miesto obsadil pilot mercedesu Lewis Hamilton, ktorý na Verstappena stratil + 0,408 sekundy. Za Hamiltonom sa umiestnila dvojica domácich matadorov Carlos Sainz na Ferrari a Fernando Alonso na Aston Martine. Ferrari malo velice sľubný piatok a aj vďaka vylepšenému monopostu budú patriť k najväčším súperom Red Bullu. Mercedes sa aj napriek 3. miestu Hamiltona trápi a dokonca sa hovorí o šanci, že jeden z Mercedesov sa nedostane ani do top 10. Možno sa dočkáme prekvapivého víťaza kvalifikácie, keďže na kvalifikáciu sa predpovedá dážď a nemalo by ho byť rozhodne málo. Dokonca v závere 3. tréningu aj nejaké tie kvapky napadali a jazdci si mohli vyskúšať prvá kolá na vode.