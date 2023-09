Singapur - Španielsky pilot Ferrari Carlos Sainz doslova ukradol šou a zastavil nekonečnú šnúru víťazstiev Red Bullu a Maxa Verstappena. Majstrovským spôsobom štart-cieľ vyhral VC Singapuru a získal svoje druhé víťazstvo v kariére.

Kto by povedal, že tým hviezdnym jazdcom obľúbenej červenej stajne nebude Charles Leclerc, ale jeho vraj slabší kolega Carlos Sainz. Počas minulého roka a prvej polovice tohtoročnej sezóny sa písalo iba o "zlatom chlapcovi" Leclercovi. Monačan niekoľkokrát vypálil zrak fanúšikom motoršportu, no prvé víťazstvo Ferrari od VC Anglicka 2022 získal Carlos Sainz. Leclerc, ktorý v úvode pretekov figuroval na 2. mieste nakoniec dokončil preteky až na mieste číslo 4, ale je nutné podotknúť, že hlavne dvojitá zastávka v boxoch ho pripravila o šancu zabojovať o víťazstvo.

Na druhej strane fantastický Sainz dominoval počas celého víkendu. Dá sa povedať, že od letnej pauzy sa v ňom prebral úplne iné monštrum a z jazdca, ktorý v kvalifikácii vždy zaostal za Leclercom sa stal líder červeného tímu. Fyzicky najnáročnejšie preteky v kalendári zvládol majstrovským spôsobom. Od skvele zvládnutého štartu, cez zakrútené uličky náročnej trate až po 400 IQ plán v podobe využitia živého štítu Landa Norrisa. Prvýkrát v tejto sezóne už ukázal svoje majstrovstvo v magickej Monze, kde zajazdil perfektné kolo v kvalifikácii, no nakoniec v súboji o víťazstvo nemal šancu odolať tlaku Maxa Verstappena. Tentokrát bola situácia o niečo jednoduchšia a Sainz to využil všetkými desiatimi. Perfektnú kvalifikáciu premenil v dokonalé preteky a práve on zariadil, že v Maranelle sa mohla na stenu zavesiť druhá červená vlajka po víťazstve v Le Mans. Vo svetových a hlavne v talianskych médiách ukradol šou a čo o ňom napísali entuziastickí Taliani si pozrite v našej galérii!