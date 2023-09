Suzuka - Štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel opäť zaujal zaujímavým projektom a pomocnú ruku mu ponúkli aj tie najväčšie hviezdy súčasnej Formule 1.

Najinteligentnejší jazdec poslednej éry Sebastian Vettel sa aj po konci svojej pretekárskej kariéry venuje možnostiam ako zlepšiť život na našej planéte a tentokrát zaujal s ďalším fantastickým nápadom. Počas svojej kariéry sa stále viac a viac zameral na ochranu planéty a po pretekoch dokonca upratoval odpadky na tribúnach, čo skutočne zahrialo fanúšikov na srdci.

Po skončení svojej legendárnej kariéry začal pracovať na projekte, ktorým chcel obmedziť využitie oleja a rôznych škodlivých látok, ktoré aj naďalej spôsobujú neodmysliteľnú škodu našej planéte. Okrem toho prekvapil na VC Japonska, kde bol hlavným predstaviteľom projektu, do ktorého sa zapojil aj celý štartový rošt. Cieľom projektu s názvom "Buzzin corner" je zvýšiť pozornosť a zamerať sa na biodiverzitu. Svoj dôchodok trávi so svojou rodinou, s ktorou prostredníctvom karavanu objazdil takmer celú Európu a objavil mnohé nádherné miesta a priznal sa, že ho najviac zaujal vidiek Anglicka.

Pri rozhovore s Martin Brundlom prezradil, že prvé preteky po konci kariéry ani nechcel pozerať, no spoločne so ženou ich nakoniec pozeral a pri sledovaní jej povysvetloval všetky možné veci, ktoré sa naučil počas svojej nekonečnej kariéry. Taktiež pozdvihol dokonalé výkony Maxa Verstappena a dokonca ani nevyvrátil možný návrat do kráľovnej motoršportu. "Zatiaľ nerozmýšľam o návrate, no jednoznačne to vyvrátiť nemôžem." Zdá sa, že momentálne aktívnejšie uvažuje o svojom návrate, pretože na VC Japonska sa priznal, že mu je smutno sledovať pilotov z tribúny. "Skutočne to bolí stáť bokom a sledovať ako jazdia tieto autá."