Zandvoort - Austrálsky jazdec Daniel Ricciardo počas druhého tréningu nepríjemne havaroval a výsledkom kolízie bola zlomenina ruky, vďaka ktorej sa na VC Holandska nepredstaví.

Formulové prázdniny sú definitívne u konca a pretekári sa počas piatkových tréningov vrátili k svojej práci. V najlepšej forme sa znova ukázala Red Bull a špeciálne líder šampionátu Max Verstappen. V dobrej forme pokračuje aj McLaren, ktorý bude predstavovať najväčšiu hrozbu pre domáceho miláčika Verstappena. Počas druhého tréningu nastala kuriózna situácia, ktorú odštartoval Oscar Piastri. Austrálčan nezvládol klopenú zákrutu a zaparkoval svoj monopost v bariérach. Iba pár sekúnd po ňom kolidoval s bariérami aj jeho krajan Ricciardo, no jeho nehoda mala oveľa signifikantnejšie následky. Ricciardo zabudol stiahnuť ruky z volantu a tvrdý náraz, ktorý nasledoval mu poranil ruku. Nakoniec to bola zlomenina ruky, čo znamená, že "Honeybadger" sa na VC Holandska neukáže. Jeho náhradou by mal byť jeden z dvojice Nyck de Vries alebo Liam Lawson.