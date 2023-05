Šport24.sk Ostatné Moto FOTO Slovenská moderátorka na formule 1 v Monaku: V odvážnom outfite naháňala hviezdy ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Veľká cena Monaka Formuly 1 patrí v Európe na najväčšie športové podujatie roka. Nielen každý jazdec by ju chcel vyhrať, ale aj každá celebrita by chcela byť jej súčasťou. To si cez víkend splnila aj moderátorka RTVS Simona Simanová.