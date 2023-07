FOTO Schumacherova žena ako vymenená: Pred mesiacmi takáto a teraz by ste ju nespoznali

Zmenila sa takmer na nepoznanie. Manželka Michaela Schumachera Corinna s posledné roky začala opäť ukazovať v spoločnosti. Pád manžela jej poriadne pridáva na veku a telesnej schránke. Jej najnovšie zábery však ukazujú, že za tým všetkým asi urobila hrubú čiaru.

Manželka Michaela Schumachera Corinna mala všetko, ale v roku 2013 sa jej život točil o 180 stupňov. Všetko zostalo na nej. Michaela zostal pripútaný na lôžko a už takmer 10 rokov a ona sa musí postarať nielen o rodinu, ale j o Michaela. Luxusný život sa v posledných rokoch scvrkol na vysedávanie pri posteli Michaela a zháňaní peňazí na nákladné rehabilitácie nevládneho 7-násobného majstra sveta Formuly 1. Pani Schumacherová po manželovej nehode púšťa k Michaelovi len úzky okruh najbližších, do ktorého sa nezmestil Eddie Jordan nezmestil. Situáciu však chápe a Corinnu ľutuje: „Prešlo takmer desať rokov a Corinna stále nie je schopná chodiť na oslavy alebo obedy, žije ako väzenkyňa. Všetci by sa pýtali na Michaelov stav, čo teraz naozaj nepotrebuje." Životná zmena sa na Corinne odzrkadlila. Z krásky, ktorá vymetala boxy formuly 1, sa stala žena, ktorá nesie ťažký kríž. Odzrkadlilo sa to na jej vyzáži aj forme, čo dokazujú aj zábery z aprílových pretekov Azerbajdžane. Najnovšie prišla na pretekoch westernového štýlu jazdenia, ktorému holduje ich dcéra Gina-Maria, ako vymenená a niektorí ju ani nespoznávali.