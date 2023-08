Má menej roboty, tak obletuje dievčatá. Mick Schumacher, syn slávneho otca Michaela, o ktorého zdravotnom stave sa už takmer 10 rokov nič nevie, sa pochválil novou známosťou a povedané v žargóne motošportu, tak je to „efjednotka“.

Mladý Schumacher po poslednej sezóne skončil v tíme Haas a do ďalšej ho neangažovala žiadna stajňa. Momentálne je tretím jazdcom Mercedesu a má teda viac voľného času, ako keby každé dva týždne pretekal na okruhoch v rôznych kútoch sveta. Naskytuje sa mu viac možnosti užiť si more a jachtu a aj so svojou novou známosťou Lailou, ktorej rodičia sú pôvodne zo Srebrenice. Laila Hasanovič sa však narodila v Dánsku a žije v Kodani. Venuje sa modelingu a pred štyrmiu rokmi dokonca bojovala vo finále Miss Universe. Na Instagrame ju sleduje viac ako 200-tisíc ľudí. Bodaj by aj nie, keď sa na ňom rada ukazuje v provokatívnych scénach v spodnej bielizni či plavkách. Spoločnou fotkou s ňou sa však pochválil iba samotný Mick. Na jej profile po synovi legendy nie je ani stopy.