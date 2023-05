Imola - Katastrofické záplavy a nevyspytateľná matka príroda zariadila, že VC Talianska sa nekoná. Jeden z pretekárov sa nedokázal vyhnúť záplavám a jednu noc musel zostať v kompletne zatopenom meste!

Holandský pretekár Nyck De Vries je pod obrovským tlakom. V tejto sezóne sú jeho výkony ďaleko za očakávaním a už sa v médiách objavila správa, že dostal ultimátum od Helmuta Marka. Údajne má 3 veľké ceny (po zrušení Imoly, možno už iba 2) na zlepšenie svojich výkonov inak dostane ľudovo povedané "kopačky". Ako jeho potenciálna náhrada sa uvádza austrálsky miláčik Daniel Ricciardo, ktorý je momentálne rezervným jazdcom Red Bullu.

Okrem problémov vo svojej pretekárskej kariére sa De Vries ocitol v naozaj nepríjemnej životnej situácii. Hrôzostrašné záplavy, ktoré boli dôvodom zrušenie pretekov v Imole zaplavili severné Taliansko. Holanďan sa snažil dostať do mesta Faenza, no do cieľa sa vďaka záplavám nedokázal dostať a zostal uviaznutý v malej dedinke. Nyck opísal svoj strašidelný príbeh následovne: "V utorok večer o 23:30 som sa vydal do Faenzy na marketingový deň v továrni SAT vo štvrtok. Prší intenzívne, Faenza je už zaplavená a nemôžem sa dostať do hotela. Návrat na diaľnicu nie je možnosťou."

Ďalej opísal svoju strašidelnú noc v zatopenom meste. "Som uväznený v malej dedinke, kde je jeden plne obsadený hotel. Našťastie sa tam skôr zasekol McLaren a ich mechanik Frazer bol taký láskavý, že mi dal svoju izbu. Na druhý deň ráno sa hotelová hala zmenila na núdzové útočisko pre ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy počas noci. Po oznámení Formuly 1 som videl len jednu možnosť, ako sa dostať domov, a to cez Florenciu."

Vystrašený Nyck sa nakoniec dostal bezpečne domov, "Po dobrodružnej jazde cez hory a vďaka pomoci miestnych obyvateľov a úradov v rôznych dedinkách som sa napokon bezpečne dostal domov. Ďakujem každému, kto bol taký láskavý a pomohol mi. Bolo úžasné vidieť, ako sa toľko ľudí stará jeden o druhého. Moje myšlienky sú s tými, ktorí stále trpia touto tragédiou."