Porto Cervo - Francúzsky pretekár tímu Alpine Pierre Gasly si pred VC Rakúska odbehol na slnečnú dovolenku v oblasti Porto Cervo na talianskej Sardínii. Spoločne so svojou šarmantnou priateľkou Franciscou boli zastihnutí na pláži Cala di Volpe.

Pilot francúzskej značky Alpine v tohtoročnej sezóne nemal príliš veľa dôvodov na oslavy. Po prestupe z Alpha Tauri sa očakávalo, že práve Gasly bude tímovou jednotkou, no začiatok sezóny mu rozhodne nevyšiel podľa predstáv. Na poslednej VC Kanady obsadil iba 12. priečku a znova ho suverénne zdolal jeho tímový kolega Esteban Ocon. Doposiaľ v tohtoročnej sezóne francúzsku tímovú bitku jednoznačne vyhráva Ocon, ktorý dokonca získal aj jedno pódium a to na VC Monaka. Gaslyho najlepšie umiestnenie v tohtoročnej sezóne sa tiež zrodilo na VC Monaka, ale bola to iba priemerná 7. pozícia.

Počas víkendovej prestávky medzi VC Kanady a nadchádzajúcou VC Rakúska si sympatický pilot spríjemnil víkend vo spoločnosti nádhernej priateľky Francisci Cerqueira Gomes. Spoločne si užívali slnečné počasie na talianskej Sardínii v krásnej oblasti Porto Cervo. Gasly bol zachytený ako si so svojou frajerkou prejavujú lásku a možno práve takýto víkend pomôže Gaslymu k zlepšení výkonov v nachádzajúcich pretekoch.