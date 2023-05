FOTO Lyžiarska kráľovná Vonnová na formule na Miami: Preboha, to si už menej nemohla obliecť?

Bola to prehliadka celebrít. Počas víkendovej Veľkej ceny Miami formuly 1 sa na Floride stretlo množstvo slávnych osobností zo športového aj kultúrneho života. Druhýkrát v rade nechýbala bývalá lyžiarka Lindsey Vonnová.

Bývalá špecialistka na rýchlostné disciplíny je na Miami ako doma. Dokonca si tam pred dvomi rokmi kúpila luxusné sídlo, ale ani nie po roku ju omrzelo. Na konci 2022 sa ho rozhodla predať za 6 miliónov dolárov. Fotografi ju prichytili, ako pri sídla vystupuje v plavkách v člne. Na okruh Miami International Autodrome to teda nemala ďaleko a v paddocku sa pohybovala už od piatka. Vymietla pri tom aj niekoľko večierkov spojených s najrýchlejšími monopostami na svete. Najviac však šokovala počas soboty, keď v garáži Scuderia AlphaTauri rpi pohľade na jej outfit pracovali mužské predstavy na plné obrátky. Vonnová sa vždy snažila odhaliť so seba čo najviac a teraz sa jej to znova podarilo.