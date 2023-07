Silverstone - Cez víkend sa odjazdila VC Anglicka, ktorá sa konala na legendárnej trati Silverstone. Táto trať nevynechala ani jeden ročník F1 a v Anglicku je prezývaná ako "Domov anglického motoršportu."

Preteky tak ako už tradične v tejto sezóne vyhral fenomenálny Max Verstappen, no domáci fanúšikovia si prišli na svoje, keďže domáci miláčikovia Lando Norris a Lewis Hamilton obsadili 2. a 3. miesto. Mladší z tejto dvojice Lando Norris rozjasnil domáce publikum hneď po štarte, keď predbehol Maxa Verstappena a dokonca sa mu podarilo držať prvú priečku prvých pár kôl. Eventuálne sa cez neho suverénny Verstappen dostal, no tie ovácie z tribún boli naozaj akoby z iného sveta.

7-násobný majster sveta Lewis Hamilton si fantasticky naplánoval svoje preteky a aj vďaka pomoci výjazdu safety caru sa dokázal predrať na 3. priečku. Famózny víkend pre McLaren dokonal Oscar Piastri, ktorý dokončil preteky na 4. mieste a nebyť safety caru tak by pravdepodobne aj udržal pódiovú priečku. Na 5. mieste došiel do cieľa tretí z Angličanov George Russell, ktorý odjazdil pomerne slušné preteky a získal dôležité body pre Mercedes. Okrem diania na trati si fanúšikovia mohli vychutnať aj skvelú atmosféru, ktorá na Silverstone panovala od samotného začiatku až do konca víkendu. Celebrity sú súčasťou F1tky a na Silverstone sa ich ukázalo naozaj mnoho. Už v piatok sa na okruh vydala údajná Hamiltonova frajerka Shakira, ktorá sa v tejto sezóne prišla pozrieť už na niekoľko VC. Počas takzvaného Grid walku bolo priamo na trati zachytených niekoľko celebrít, no iba jedna z nich sa blysla poriadnym škandálom. Viac sa dozviete v našej galérke!