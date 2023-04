Baku - Vedenie Formule 1 znova zmenilo víkendový program. Tento víkend bude po prvýkrát iba jeden prípravný tréning a namiesto tréningov nás čakajú 2 kvalifikácie!

Čo sa zmenilo?

Kráľovná motoršportu dlhodobo používala tradičný systém, ktorý spočíval vo forme 2 piatkových tréningov, počas ktorých nadobúdali tímy potrebné dáta a nastavovali svoje "setupy" na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v sobotňajšej kvalifikácii a klasických nedeľňajších pretekoch. Lenže v posledných rokoch sa na vopred určených podujatiach zaviedli šprintové preteky, ktoré mali pridať na vzrušení, dráme a hlavne predbiehaniu na trati.

Šprintové preteky spočívajú v krátkych pretekoch na 100km, čo zvyčajne býva na pol hodinu čistého jazdenia a podľa toho ako sa jazdci umiestnia v šprintových pretekoch, tak v takom poradí odštartujú do hlavných pretekov, ktoré sú na programe vždy v nedeľu. Treba poznamenať, že zo sľubovanej drámy a napínavých súbojov sa skôr stalo pomerne nezáživné krúženie monopostov za sebou a dokonca aj bez žiadnej zastávky v boxoch. Okrem dĺžky pretekov sa šprintové preteky líšia od tradičných pretekov hlavne v udeľovaní bodov.

Bodovanie v F1 Šprinte Rozdelenie bodov v F1 Šprinte: 1. miesto - 8 bodov 2. miesto - 7 bodov 3. miesto - 6 bodov 4. miesto - 5 bodov 5. miesto - 4 body 6. miesto - 3 body 7. miesto - 2 body 8. miesto - 1 bod

Tentokrát sa F1tka rozhodla zrušiť 2.-3. tréning, ktoré nahradila piatkovou kvalifikáciou na HLAVNÉ preteky a skrátenou kvalifikáciou na šprintové preteky, ktoré sa spoločne s touto kvalifikáciou budú konať vždy v sobotu. Práve toto zrušenie tréningov môže mať veľmi negatívny vplyv pre jednotlivé tímy, pretože počas jedného krátkeho tréningu nedokážu optimálne nastaviť svoje monoposty a do kvalifikácie pôjdu takmer na slepo. Na strane druhej to môže pomôcť vyrovnaniu výkonnosti celého štartového poľa a následne by sa tak zvýšila šanca na strhujúce či už šprintové alebo normálne preteky.