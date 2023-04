Formula 1 už tento víkend zavíta do magického Baku: Bude to chaos!

Baku - Po mesačnej pauze sa bude pretekať na jednej z najnáročnejších tratí formulového kalendára. Kráľovná motoršportu zamieri do Azerbajdžanu, kde na náš čakajú divoké preteky na mestskej trati v Baku.

Sezóna 2023: Dominantný Red Bull a znovuzrodený Alonso

Tohtoročná sezóna najstrhujúcejšieho motoršportu po novom už tradične odštartovala na púštnej trati v Bahrajne. Po zmene regulácii sme boli plní očakávaní, no pravdu povediac v prvých 3 pretekoch sme sa moc vzrušenia nedočkali. V Bahrajne to bol rovnaký scenár ako v druhej polovici minuloročnej sezóny a suverénnym spôsobom triumfoval Max Verstappen.

Preteky na mestskej trati v Jeddahu boli okorené technickými problémami Verstappenovho Red Bullu, no jeho kolega Sergio Peréz pomerne jednoducho ovládol prekvapivo nezáživné preteky v Saudskej Arábii. Jediným zaujímavým príbehom je takzvaný "El Plan", teda znovuzrodenie Fernanda Alonsa, ktorý po 10 rokoch konečne má monopost schopný bojovať o predné priečky. Španielsky matador doposiaľ ani v jednom z odjazdených pretekov nechýbal medzi trojicou najlepších a v šampionáte drží fantastické 3. miesto. Jeho tím Aston Martin odviedol cez zimnú prestávku kus práce a z tímu, ktorý sa len tak tak držal v strede poľa sa zrazu stal ašpirant na predné priečky.

Trápiace sa Ferrari a odovzdaný Leclerc

Jedným z tímov, ktorý rozhodne zostal za očakávaniami je miláčik tifosi Ferrari. Červený tím z Maranella bol na začiatku minulého roka minimálne na úrovni Red Bullu, ak nie dokonca aj silnejší ako Red Bull. Do tohtoročnej sezóny vstupovalo Ferrari ako jeden z favoritov a práve pilot Ferrari Charles Leclerc patril medzi najväčších favoritov na titul, spoločne s fenoménom Verstappenom. Lenže, Ferrari doposiaľ nemá dostatočnú rýchlosť na vyhrávanie pretekov a druhým problém obľúbenej stajne je spoľahlivosť. Leclerc prežíva svoj najhorší začiatok sezóny a vďaka dvom odstúpeniam z pretekov a jednému nevýraznému 7. miestu má na konte iba smiešnych 6 bodov. Ak to porovnáme s minulou sezónou tak Leclerc mal už na konte 2 víťazstvá a jedno 2. miesto, čo ho katapultovalo do čela šampionátu. (Mamma mia, to je ale rozdiel čo?)

Prečo sa v Baku môžeme tešiť na šialené preteky?

V Baku sa budú konať preteky F1tky iba po šiestykrát a okrem minuloročných pretekov nám priniesli vždy veľmi zaujímavé preteky. Historický prvé preteky sa tu konali v roku 2017 a z víťazstva sa tešil pilot Red Bullu Daniel Ricciardo. V tej dobe sa očakával tvrdý súboj medzi dominantným Mercedesom a pomerne silným Ferrari. Práve v týchto pretekoch sme sa dočkali kuriózneho momentu medzi Lewisom Hamiltonom a Sebastiánom Vettelom. Počas jazdy za safety carom Hamilton ako vedúci jazdec prekvapivo spomalil, čo sa Vettelovi vôbec nezdalo a horkokrvný Nemec mu to chcel oplatiť zvláštnym nárazom do boku Hamiltonovho monopostu.

Rok 2018 nám priniesol asi najlepšie preteky v krátkej histórii tohto mestského okruhu. Interná bitka v Red Bulle vyvrcholila k tvrdej zrážke Versappena s Ricciardom, ktorá započala nepokoje vďaka, ktorým Ricciardo nakoniec z Red Bullu odišiel. Pri pamätnom reštarte sme zažili prvé veľké prebrzdenie do prvej zákruty, ktorého aktérom bol Vettel. Nakoniec sa zo šialených pretekov radoval pilot Mercedesu Valtteri Bottas.

Zdroj: Mark Thompson

Preteky v roku 2021 môžeme sumarizovať ako preteky vybuchnutia pneumatík. Najprv to bol pilot Aston Martinu Lance Stroll, ktorému explódovala pneumatika na cieľovej rovinke. Neskôr čakal rovnaký osud aj lídra pretekov Verstappena, ktorému iba pár kôl pred koncom taktiež vypovedala službu pneumatika. Z tohto momentu vznikla pamätná snímka Verstappena ako kopol do svojho rozbitého monopostu. Verstappenova nehoda spôsobila ďalší zo slávnych reštartov, pri ktorom prebrzdil ďalší z pilotov v súboji o víťazstvo. Tentokrát to bol 7-násobný majster sveta Lewis Hamilton, pre ktorého dokonca doniesli na tribúnu banner s popisom "Lewis pozor, nezabudni zabočiť do prvej zákruty."

Hamilton banner f1 Zdroj: Twitter

Ako sme už uviedli, tak tohtoročná sezóna zatiaľ nenapĺňa očakávania a diváci si prajú konečne strhujúce preteky. Austrália nám síce priniesla troška zábavy, no to skôr na základe kurióznych rozhodnutí vedenia pretekov. Možno práve Baku bude miestom pre ďalšie z nezabudnuteľných pretekov a my vás o tom budeme s radosťou informovať.