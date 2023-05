Monte Carlo - Suverén tohtoročnej sezóny vyhral aj na svojej nie moc obľúbenej trati v Monaku. Počas pretekov sa orazítkoval bariéru, no aj napriek tomu vyhral s náskokom 27 sekúnd.

hlasy (zdroj: Sport 2):

Max Verstappen, víťaz: "Sú to pre nás ďalšie výborné body do hodnotenia šampionátu. Z môjho pohľadu boli tieto preteky vydarené, hoci to na mokrej trati nebolo ľahké. Pri mojom kontakte s bariérou som mal aj šťastie."

Fernando Alonso, 2. miesto: "Pred pretekmi sme si vraveli, že na štarte nepôjdeme do súboja s Maxom, keďže tam bola krátka vzdialenosť a bol by to risk. Uprednostnili sme stratégiu. Druhé miesto je pre nás veľmi dobrý výsledok. Bolo naozaj ťažké pretekať v premenlivých podmienkach. Na mokrej trati sme na žiadnom úseku nevedeli ísť naplno a pri brzdení sme museli byť veľmi citliví. Prekvapilo ma, že v takých náročných podmienkach neboli žiadne incidenty a ani safety car. Za to klobúk dolu pred všetkými."

Esteban Ocon, 3. miesto: "Dúfam, že toto bude znamenať prvý z mnohých úspechov."