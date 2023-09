Fanúšikovia Michaela Schumachera neverili vlastným ušiam. V priamom prenose si totiž vypočuli poriadne nechutné slová o legende Formuly 1.

O Schumacherovej nehode a jej následkoch netreba veľa hovoriť. Pred desiatimi rokmi spadol na lyžovačke a hlavou narazil do skaly. Nehoda mala hrozivé následky, no rodina o zdravotnom stave sedemnásobného majstra sveta neinformuje.

Počas Veľkej ceny Japonska diváci sledovali postrehy expertov v štúdiu, no španielsky reportér Antonio Lobato to poriadne prestrelil. V priamom prenose si zobral na mušku Schumachera a to poriadne nechutným spôsobom. Potom, ako sa spustila vlna kritiky, sa za svoje slová radšej ospravedlnil Michaelovej rodine.