DŽIDDA - Mexičan Sergio Perez z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Saudskej Arábie, druhom podujatí seriálu MS formuly 1. Na druhom mieste finišoval jeho tímový kolega Holanďan Max Verstappen, tretí skončil Španiel Fernando Alonso z Aston Martinu.

Pre 33-ročného Pereza to bolo prvé víťazstvo v sezóne a piate v kariére. Pre tím Red Bull to bolo v druhých pretekoch sezóny druhé double. Verstappen s Perezom si na pódiu vymenili poradie po pretekoch v Bahrajne. Tretí bol v oboch prípadoch Alonso. Bod za najrýchlejšie kolo získal úradujúci majster sveta Verstappen, ktorý sa vďaka tomu dostal na čelo priebežného poradia tesne pred Pereza.

Z prvej pozície odštartoval Perez, ale okamžite o ňu prišiel, pretože Alonso sa natlačil do prvej zákruty a dostal sa do čela. Štart sa zaobišiel bez kolízií, no Alonso dostal krátko na to 5-sekundovú penalizáciu pre nesprávne postavenie na štarte. Perez sa v 4. kole pomerne jednoducho dostal pred Alonsa a postupne zvyšoval náskok. Víťaz uplynulých dvoch sezón Verstappen odštartoval až z 15. priečky, no rýchlo sa posúval poradím a v 15. kole už bol na 4. pozícii. Za ním v tej chvíli jazdil Leclerc, ktorý odštartoval z 12. priečky. Pre Lancea Strolla sa preteky skončili v 18. kole, keď odstúpil pre technický problém. Na trať prišiel safety car a jeho prítomnosť využilo viacero pretekárov na prezutie. Do boxov zamierili aj líder Perez a jeho najbližší prenasledovatelia Alonso a Russell. V 23. kole sa Verstappen dostal pred Russella na tretie miesto a s jeho rýchlosťou si neporadil ani Alonso, ktorý prišiel o druhú priečku v 25. kole. Krátko na to sa preteky skončili pre Albona, ktorý mal problémy s brzdami. Poradie a čele sa ustálilo na trojicu Perez - Verstappen - Alonso. V 47. kole predviedli Magnussen a Cunoda efektný súboj o 10. miesto, ktorý dopadol lepšie pre Dána. V závere sa už nič zásadné nezmenilo, Perez si bez problémov postrážil piate víťazstvo v kariére.

Tretie preteky seriálu MS F1 sezóny 2023 sú na programe v nedeľu 2. apríla v Austrálii.