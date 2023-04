Syn slávneho Michaela Schumachera, Mick Schumacher si počas svojej krátkej kariéry v F1 nezažil úplne najkrajšie obdobie. Časté kolízie a drahá oprava jeho monopostu ho stála miesto v americkom tíme Haas. Na adresu mladého "Schumiho" sa vyjadril aj bývalý šéf F1tky Bernie Ecclestone.

Na svoj sen nech rýchlo zabudne!

Tvár, ktorá bola neoddeliteľne spojená s F1tkou nevidí Schumacherove šance na návrat do Formule 1 vôbec pozitívne. "Na tento sen nech veľmi rýchlo zabudne, pretože skôr alebo neskôr sa všetci zo snov prebudíme. Musí na návrat zabudnúť a začať hľadať alternatívy a pokúsiť sa o nich usilovať." Ecclestone je pomerne skeptický, čo sa týka jazdeckej kvality mladého Micka.

Schumacher je bývalým šampión juniorskej F2ky, kde podával skvelé konzistentné výkony, no jeho obdobie v kráľovskej F1tke by sa dalo označiť za nevýrazné. Častokrát podával podpriemerné výkony a jeho svetlé momenty by sa dali spočítať na jednej ruke. Za najlepší výkon Schumacherovej kariéry by sa dalo označiť 6. miesto na VC Rakúska, kde predviedol aj pozoruhodnú obranu v súboji so skúseným Lewisom Hamiltonom.



Zdroj: Christian Bruna

Podľa Ecclestona, Mickovi výrazne chýba prítomnosť jeho otca Michaela, ktorý by mu v ťažkých momentoch vedel správne poradiť a motivovať ho k zlepšeniu výkonnosti. "Myslím, že potrebuje niekoho kto mu naozaj praje úspech a bude naňho po celú dobu dávať pozor." Eccelstone tvrdí, že správna osoba, ktorá by mu s vyššie spomenutým mohla pomôcť je Christian Horner. Horner má dobré skúsenosti s mladými jazcami ako Verstappen, Ricciardo či Vettel, z ktorých vybudoval hlavné postavy kráľovnej motoršportu. Naopak vyjadril pochybnosti o podpore, ktorú Mickovi poskytuje jeho mama Corinna a manažérka Kehmová. "Nie sú to osoby, ktoré by mu vedeli pomôcť. Pomáhajú mu vo veľa veciach, no nie v kariére F1."