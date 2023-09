Berlín - Štvornásobný majster sveta formuly 1 Sebastian Vettel údajne zvažuje návrat do motoristického športu. V roku 2024 by sa mohol zúčastniť na majstrovstvách sveta vo vytrvalostných pretekoch.

Vettel pre magazín Auto-Motor-Sport na Veľkej cene Japonska povedal, že "zatiaľ nie je nič podpísané ani rozhodnuté, ale mám to vzadu v hlave. Stále mám čas sa rozhodnúť."

Nemec je údajne pripravený na testovacie jazdy s britským tímom Jota v októbri a mohol by mať záujem pretekať na slávnych 24-hodinových pretekoch Le Mans. Svoju kariéru v F1 ukončil po sezóne 2022 a nedávno sa vrátil do paddocku. "Ak by som mal v určitej fáze dospieť k záveru, že nemôžem byť bez pretekania, budem opäť pretekať," povedal v Suzuke.