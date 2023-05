Monte Carlo - Preteky v Monaku spájajú celý svet! Každoročne sa do Monaka prídu pozrieť tie najznámejšie tváre a ani tento rok tomu nebolo inak!

Preteky v Monaku už tradične nepatria medzi najzáživnejšie podujatie z hľadiska samotného pretekania. Na druhej strane to je presne to, čo by si celebrity možno priali, pretože ak je "nuda" na trati tak sa réžia F1tky väčšinou zameria na tváre na tribúnach. Tento rok sme boli svedkami pomerne vzrušujúcich pretekov, ktorým jednoznačne pomohla zápletka v podobe dažďa. Výsledok VC Monaka sa aj napriek divokým podmienkam moc neodlíšil od toho očakávaného s výnimkou fantastickej 3. priečky Estebana Ocona. Preteky s prehľadom vyhral suverén Verstappen a na 2. mieste skončil matador Fernando Alonso. Cieľovou vlajkou zamávala filmová hviezda Tom Holland, no okrem neho sa tu ukázali aj športové hviezdy ako Neymar i krásna Mária Šarapovová.