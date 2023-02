Nehoda Michaela Schumachera na lyžiach do výraznej miery ovplyvnila kariéru jeho syna. Myslí si to bývalý šéf Formule 1 a britský miliardár Bernie Ecclestone.

Ten vyhlásil, že keby mal Mick počas vstupu do F1 po svojom boku otca, ten by mu dal vzácne rady a Schumacher junior by dnes mohol pretekať za Red Bull, Ferrari či Mercedes. „Michael by mohol posunúť svojmu synovi toľko skúseností, podelil by sa s ním o všetky znalosti. Ukázal by mu správnu cestu, pokiaľ ide o riadenie monopostu, ale pomohol by mu aj politicky,“ vyhlásil Ecclestone pre nemecký denník Bild a dodal, že s Michaelom ako poradcom po svojom boku by bol Mick stabilným jazdcom v dobrom tíme.



Jeho kariéra v F1 zatiaľ neprináša úspechy. Po dvoch rokoch strávených v tíme Haas stratil miesto a momentálne je rezervným jazdcom v tíme Mercedes. Cesta späť k pozícii stabilného jazdca bude podľa Ecclestona pre Micka Schumachera mimoriadne náročná, ak sa mu to teda vôbec niekedy podarí.

„Je to škoda, Micka mi je ľúto. Bol v nesprávnom tíme, Red Bull by bol pre neho lepší. Viac by sa tam o neho starali a dostali by ho hore,“ pokračuje Ecclestone a dodáva, že Mick to má náročnejšie ako iní mladí pretekári kvôli jeho priezvisku:



„Bremeno jeho mena je ťažké. Potvrdiť históriu mena, ktoré má, je jeho najväčší problém. Bude pre neho náročné nájsť si miesto. Obzvlášť také, kde môže vyhrávať.“