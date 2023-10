Bývalý pretekár F1 Karun Chandok si zaspomínal na svoje pretekárske roky v F1. Indický jazdec pôsobil v F1 skutočne krátko a nedosiahol prakticky nič, no legendárny Michael Schumacher zas a znova ukázal svoj veľkolepý charakter.

Indický pretekár Chandok sa pomerne negatívne zapísal do histórie F1. Debutoval v roku 2010 na VC Bahrajnu, kde sa do tréningov ani nezapojil vďaka tomu, že mechanici nestihli dokončiť auto pre nie najtalentovanejšieho pilota. V kvalifikácii to bola jedna veľká katastrofa, keďže sa Chandok kvalifikoval na suverénnom poslednom mieste a na pilota pred ním stratil 1,7 sekundy. Preteky preňho skončili už v prvom kole a nejako takto vyzeralo aj ostatných 10 Veľkých cien, do ktorých indický pretekár nastúpil.

Pri svojom debute na VC Bahrajnu bol Chandok v poriadnom strese a počas štvrtkového dňa mal na programe tradičný "media day". V ten deň stretol Michaela Schumachera, ktorý sa pripravoval na svoj návrat do F1tky a bol najpopulárnejším jazdcom na štartovom rošte. Milo prekvapený Chandok -opísal jeho stretnutie so 7-násobným Majstrom sveta takto: "Keď som v roku 2010 jazdil svoje prvé preteky F1 v Bahrajne, vo štvrtok, v deň pre médiá, bol Michael prvým jazdcom, ktorý ma pozdravil a povedal: Vitaj sa Formuli 1. Potom sa so mnou päť minút len ​​tak rozprával. Vypýtal sa odkiaľ som a zaželal mi veľa šťastia do sezóny. Nemusel to robiť." Chandok vysvetlit, že v tej dobe bol "úplný niktoš" a presne kvôli tomuto si Michaela vždycky vážil. "Bol som nikto, nemal to potrebné a ja som si to vždy veľmi vážil. Toho, že mi venoval tých päť minút, aby som sa cítil v športe vítaný. Bol to skvelý človek a fantastický jazdec."