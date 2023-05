Talianska stajňa motoristického seriálu F1 Ferrari údajne pripravuje odvážnu ponuku pre jedného z najväčších konkurentov. Pre Hamiltona má pripravený veľký balík peňazí, pričom pretekárova rodina je k tomuto kroku naklonená.

Ferrari sa podľa dostupných informácií chystá ponúknuť Lewisovi Hamiltonovi obrovskú ponuku, ktorú by pretekár odmietol len ťažko. Tridsaťosemročnému pilotovi končí zmluva v Mercedese už na konci roka, čo chce konkurenčná stajňa využiť vo svoj prospech. Prezident Ferrari John Elkann kontaktoval Hamiltona a mu ponúkol možnosť získať rekordný ôsmy majstrovský titul v červených farbách, pričom by mal možnosť prekonať legendu Ferrari Michaela Schumachera práve v talianskom tíme.

Podľa denníka Daily Mail je vedenie "Scuderie" ochotné ponúknuť Britovi grandiózny kontrakt v hodnote až 46 miliónov eur. Ferrari chce, aby sedemnásobný šampión v monoposte nahradil Carlosa Sainza, avšak vylúčená nie je ani náhrada za tímovú jednotku Charlesa Leclerca. Ten by sa naopak mohol pripojiť k Mercedesu.

Pred začiatkom aktuálnej sezóny sa hovorilo o tom, že Hamilton by mohol na jej konci odísť do dôchodku, no začiatkom mája však vyhlásil, že chce pokračovať v pretekaní aj naďalej. Predpokladá sa, že Hamilton sa rozhodne o svojej budúcnosti podľa toho, ktorý tím mu dá najväčšiu šancu získať ôsmy titul. Na Veľkej cene Monaka sa už nasledujúci víkend predstavia nové vylepšenia "strieborných šípov" vrátane novej podlahy či bočníc. Uvidí sa, či nové vylepšenia môžu dopomôcť k jeho zotrvaniu v Mercedese.