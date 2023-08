Otec Ruffíniho po zisku bronzu: Ak sa chce syn zlepšiť, bude musieť zamieriť do zahraničia

Bratislava - Výškar Robert Ruffíni sa postaral o najväčší úspech slovenskej výpravy na 27. atletických ME juniorov v Jeruzaleme. Vo štvrtok vybojoval bronz v osobnom rekorde 215 cm.

Cenný kov získal nečakane, keď zo 14 finalistov mal na konte dovtedy najslabší osobný rekord. Kľúčom k úspechu bolo, že sa mu latku vo výške 215 cm podarilo prekonať na prvý pokus. "Pred rozhodujúcim skokom som mal dlhú pauzu, zhruba 27 minút. Keď som sa rozbiehal, cítil som, že som strašne stuhnutý. Pokus sa mi však podaril pekne, ani som sa nedotkol latky. Bol som mimoriadne koncentrovaný. Ani som si neuvedomil, čo som dokázal," popísal po návrate do Bratislavy bronzový skok Ruffíni, ktorý úspešne kráča v stopách svojho otca.

Róbert Ruffíni starší drží stále slovenský rekord, pod holým nebom má na konte 234 cm. Je presvedčený, že úspechy na mládežníckej úrovni nie sú pre jeho syna a zverenca posledné. "Verím, že o dva roky by mohol prekonať hranicu 230 cm. Určite to však už nebude pod mojím vedením. Ak sa chce v kariére posúvať, bude musieť zrejme zamieriť do zahraničia," priznal.

O druhý najvýraznejší výsledok sa v Jeruzaleme postaral šprintér Filip Federič. Na stovke obsadil 6. miesto časom 10,46 s a na dvojnásobnej trati skončil na 8. priečke výkonom 21,43 s. "Potešila ma finálová účasť v oboch disciplínach, no prekvapila ma viac na 200 m. V tejto disciplíne to bolo veľmi nabité a vyrovnané," prezradil Federič.