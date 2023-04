Bratislava 19. apríla (TASR) - Lyžiarska sezóna 2022/23 bola prvou pod taktovkou Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) v úlohe národného športového zväzu a podľa jeho vedenia to bolo úspešné obdobie.

Najväčšie úspechy z medzinárodného hľadiska dosiahla generačná športová osobnosť Petra Vlhová, ale popredný zväzový funckionár Ján Krajčík na stredajšej tlačovej konferencii pochválil tiež mladých lyžiarov, ktorých označil za prísľub do budúcnosti.

Viceprezidentka zväzu Jana Palovičová zdôraznila, že viac ako 100 zorganizovaných podujatí pomôže k budovaniu lyžiarskej základne.

"Myslím si, že za sezónu 2022/23 sme naplnili strategické ciele, ktoré sme si pred sezónou dali. Všetkých nás môže tešiť, že okrem stálic ako Peťa Vlhová, či bratia Žampovci, dosiahli úspechy aj iní mladí lyžiari. Je to dobrý prísľub do budúcnosti," uviedol Krajčík,

Vlani v septembri ho na poste šéfa zväzu nahradil Martin Paško, ale Krajčík vo vedení hnutia pôsobí naďalej ako člen Výkonného výboru: "Som veľmi rád, že proces transformácie Zväzu slovenského lyžovania na národný zväz bol zavŕšený v novembri prijatím za plnohodnotného člena Slovenského olympijského a športového výboru. V oblasti rozvoja sa nám podarilo obnoviť spoluprácu s rezortami vrcholového športu VŠC Dukla, Športové centrum polície a Národné športové centrum a podieľať sa na rozvojových projektoch SOŠV."

Slovenský zväz lyžovania v sezóne 2022/23 organizačne zastrešoval desiatky medzinárodných podujatí, v rámci ktorých sa uskutočnilo 99 pretekov. Podľa viceprezidentky ZSL Jany Palovičovej je to jeden z kľúčových aspektov pre vývoj slovenskej lyžiarskej základne: "Podujatia sú významnou súčasťou nášho zväzu, tam sa tvorí záujem o šport. Musím povedať, že štatisticky sme urobili viac ako 100 podujatí, kde bolo 12.000 štartov vo všetkých odvetviach. Budujeme základňu, z ktorej potrebujeme vytvoriť budúce hviezdy."

Dobrá správa pre slovenské lyžovanie je, že Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zaradila do predbežného návrhu kalendára pretekov v zimnej sezóne 2023/24 aj stredisko v Jasnej. "Pre nás to znamená obrovský úspech. Tešíme sa, že uvidíme na svahoch v Jasnej svetovú špičku. Je to zásluha všetkých. Pôjde sa na identických tratiach ako v roku 2021," informovala viceprezidentka ZSL Jana Pavlovičová.

Na ďalší štart v materskom stredisku sa teší aj Petra Vlhová. "Má to dve roviny. Jedna je, že sa tešíte, pretože môžete ukázať svoju prácu domácim fanúšikom. Druhá úroveň je tlak, ktorý je s tým spojený. Myslím skôr ten nešportový, mediálny. Verím však, že FIS podujatie potvrdí a my si to spoločne užijeme," zdôraznil Richard Galovič, manažér tímu Petry Vlhovej.